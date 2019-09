Neymar je zabil v 92. minuti. Foto: Reuters

Brazilec je bil celotno poletje del prestopne sage, ki se na koncu ni zgodila. Parižani so ga ves čas prodajali nazaj Barceloni, ki se na koncu ni odločila, da v svoje nedrje sprejme izgubljenega sina.

Navijači v Parizu so poletno spogledovanje Neymarju očitno zamerili, saj so mu ves čas neutrudno žvižgali. V 92. minuti se je zgodilo. Na levi strani je imel žogo Abdou Diallo, ki jo je poslal v kazenski prostor. Tik ob točki, ki označuje enajstmetrovko, je stal Neymar, ki je s škarjicami udaril žogo, ta je zletela v vratnico in nato v mrežo. Nekateri navijači so Brazilcu zaploskali, drugi pa so mu še vedno žvižgali.

Edini gol na tekmi.

Neymar: Vsako tekmo bom igral v gosteh

"Ni bilo prvič, da mi nekdo žvižga, vsi so mi že kdaj žvižgali. Položaj je žalosten, saj bom od zdaj naprej očitno vsako tekmo igral v gosteh. Večkrat sem že poudaril, nič nimam proti klubu in navijačem. Vsi so vedeli, da sem želel oditi, nočem govoriti o podrobnostih, čas je, da obrnem stran, sem igralec Parisa in sam bom dal vse od sebe," je bil po tekmi zgovoren Neymar.

Četrta točka za samoroge

Luka Elsner je z Amiensom osvojil četrto točko. Samorogi so kar nekajkrat v letošnji sezoni z golom ob koncu tekme izgubili ali dobili točke, tokrat je bilo podobno, saj so se z golom v sodnikovem podaljšku dokopali do remija v dvoboju z Lyonom.

Francosko prvenstvo, 5. krog

LILLE - ANGERS 2:1 (1:0)

Osimhen 39., Luis Araujo 53.; Bakohen 87.

AMIENS - LYON 2:2 (1:2)

Jallet 7., Bodmer 91.; Dembele 9., 34.

PARIS SG - STRASBOURG 1:0 (0:0)

Neymar 90.+2

BORDEAUX - METZ 2:0 (2:0)

Briand 7., De Preville 9.

BREST - RENNES 0:0

DIJON - NIMES 0:0

MONTPELLIER - NICE 2:1 (1:1)

Delort 37., Mollet 56.; Tameze 34.

Nedelja ob 15.00:

NANTES - REIMS (Krhin, Petrić)

Ob 17.00:

ST. ETIENNE - TOULOUSE

(Berić)

Ob 21.00:

MONACO - MARSEILLE