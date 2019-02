Kingsley Coman je najboljši igralec Bayerna v spomladanskem delu. Foto: Reuters

Bavarci niso navdušili štiri dni pred prvo tekmo osmine finala Lige prvakov na Anfieldu. Obramba je zelo nezanesljiva in Liverpool bo z izjemnimi napadalci vsekakor v vlogi favorita.

Zgodovinska 13. sekunda

Gostiteljem je uspel sanjski štart. S sredine igrišča so odločno krenili, Philipp Max je ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je skušal posredovati Goretzka, a je nespretno matiral Manuela Neuerja, ki se je vrnil po poškodbi. Serijski nemški prvaki so se znašli v zaostanku, potem ko sploh še niso imeli posesti žoge. To je bil tudi najhitrejši gol Augsburga v zgodovini.

Leon Goretzka je postavil neslavni rekord Bundeslige. Foto: Reuters

Izbranci Nika Kovača so se hitro pobrali in premoč kronali v 17. minuti, ko je po natančnem predložku Joshue Kimmicha z desne strani z volejem z levo nogo izenačil Kingsley Coman.

Sredi prvega polčasa je znova po levi strani ušel Max, njegovo podajo v sredino je preusmeril Niklas Süle, žoga pa se je od Michaela Gregoritscha odbila do Dong-Von Džija, ki je z močnim strelom z levico razparal mrežo s 15 metrov.

Coman v sijajni formi

V zaključku prvega dela so Bavarci stisnili Augsburg pred vrata. Robert Lewandowski je po kotu z glavo stresel prečko, v sodnikovem dodatku pa je odlični Coman z levico poslal žogo med nogama vratarja Gregorja Kobla v mrežo.

Alaba z natančnim strelom priigral tri točke

Odločitev je padla v 53. minuti, ko si je David Alaba izmenjal dvojno podajo s Comanom, nato pa z levo nogo poslal žogo z diagonalnim strelom v malo mrežico. Coman je v 71. minuti zadel še prečko, v sodnikovem dodatku pa se je poškodoval po grobem štartu Kevina Dansa. Po pregledu levega gležnja je njegov nastop v torek v Liverpoolu vprašljiv, poškodba pa ni težja in zagotovo ne bo odsoten dalj časa.

Claudio Pizarro je postavil nov rekord. Perujec prepričljivo vodi tudi na večni lestvici strelcev Bundeslige med tujimi nogometaši s 195 goli. Foto: EPA

"Pizza" postavil nov rekord in rešil točko

Za prav poseben rekord Bundeslige je poskrbel Claudio Pizarro. Na sobotni večerni tekmi v Berlinu je s prostega strela izenačil v 96. minuti in Werderju priigral točko proti Herthi (1:1).

Perujski napadalec, ki je vstopil po uri igre, je postal najstarejši strelec v 55-letni zgodovini Bundeslige s 40 leti in 136 dnevi. Do danes je rekord držal Čeh Mirko Votava, ki je bil 24. avgusta 1996 star 40 let in 121 dni, ko je zadel za Werder v Stuttgartu.

Hertha je bila precej boljši tekmec. Povedla je z golom Davieja Selkeja v 25. minuti in imela številne priložnosti za povišanje vodstva. Sodnikov podaljšek se je že iztekel, ko je Joshua Sergant prodrl proti vratom in izsilil prosti strel z 18 metrov. Pizarro je skušal z desno nogo s strelom po tleh presenetiti gostitelje, ki so skočili v živem zidu. Žoga se je odbila, zadela še Valentina Lazara, ki je stal za živim zidom, spremenila smer in končala v mreži.

Morda bo dobil novo enoletno pogodbo

"Prvo tekmo v Bundesligi sem odigral prav na olimpijskem stadionu v Berlinu leta 1999. Tudi pri 40 letih sem še vedno dobro pripravljen. Zelo pazim na prehrano. Po koncu sezone se bomo pogovorili, če si morda zaslužim podaljšanje še za eno sezono," je bil zadovoljen priljubljeni "Pizza".



22. krog:

AUGSBURG - BAYERN 2:3 (2:2)

Goretzka 1./ag, Dži 23.; Coman 17., 45., Alaba 53.

Augsburg: Kobel, Oxford, R. Khedira, Danso, Schmid, Moravek (78./Ku), Stafylidis (69./Richter), Max, Dži, Cordova, Gregoritsch.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Thiago (82./Javi Martinez), Goretzka, James Rodriguez (56./Müller), Gnabry (64./Ribery), Lewandowski, Coman.

Sodnica: Bibiana Steinhaus

SCHALKE - FREIBURG 0:0

RK: Serdar 42.; Günter 92.

HOFFENHEIM - HANNOVER 3:0 (2:0)

Joelinton 4., Belfodil 14., Demirbay 80.

STUTTGART - RB LEIPZIG 1:3 (1:1)

Zuber 16./11-m; Poulsen 6., 74., Sabitzer 68.

Kampl (Leipzig) zaradi poškodbe gležnja ni bil v ekipi.

WOLFSBURG - MAINZ 3:0 (1:0)

Arnold 4., Weghorst 70./11-m, Knoche 76.

HERTHA - WERDER 1:1 (1:0)

Selke 25.; Pizarro 96.

Nedelja ob 15.30:

EINTRACHT - BORUSSIA (M)

Ob 18.00:

BAYER LEVERKUSEN - FORTUNA DÜSSELDORF

Ponedeljek ob 20.30:

NÜRNBERG - BORUSSIA (D)