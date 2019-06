James Rodriguez po dveh sezonah zapušča München. Foto: EPA

27-letnik je že sredi sezone izrazil željo po odhodu iz Münchna, kjer si ni izboril mesta v začetni enajsterici. Niko Kovač ima popolnoma drugačne načrte in do dogovora je prišlo zelo hitro. Zelo dobro se je ujel s Carlom Ancelottijem in Juppom Heyckesom, ki tekoče govorita špansko. Kovač ni bil njegov zagovornik, konkurenca na sredini igrišča pa je izjemna.

James je na 43 tekmah za Bayern dosegel 14 golov in prispeval še 15 podaj. V pretekli sezoni je bil le enkrat v začetni enajsterici.

Ni še znano, če se se bo vrnil v Madrid, kjer je zdaj znova trener Zinedine Zidane. S Francozom se že pred dvema letoma nista ujela. Napoli se zabn ima za Kolumbijca, saj je trener Ancelotti.