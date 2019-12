Minamino je prva zimska okrepitev Liverpoola. Foto: Reuters

Japonski reprezentant je podpisal štiriinpolletno pogodbo, kar pomeni, da bo v Liverpoolu do poletja leta 2024.

Minamino je bočni napadalec oziroma napadalno usmerjeni vezist, ki je na 22 tekmah v tej sezoni za Salzburg zbral devet golov in 11 podaj. "Uresničili so se mi sanje, da postanem igralec Liverpoola. Moj cilj je bil, da zaigram v angleški ligi, vendar si nisem mislil, da bo to prav Liverpool," je za klubsko spletno stran povedal Minamino.

Japonec je bil med strelci Salzburga v letošnji Ligi prvakov proti Liverpoolu na tekmi, ki se je končala z zmago redsov s 4:3. Kljub temu bo spomladi lahko igral za Liverpool v izločilnih bojih Lige prvakov, saj je Uefa spremenila pravila.

Minamino je bil član Salzburga od januarja leta 2015.