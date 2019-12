Jürgen Klopp se je 1. junija v Madridu znebil etikete trenerja, ki izgublja finalne tekme in zdaj še dolgo ne bo zapustil Liverpoola. Foto: EPA

Liverpool je sklenil nov dogovor z zvezdniškim trenerjem, ki je v zadnjih štirih letih preporodil rdeče in z njimi letos spomladi zavzel Evropo in je zdaj kot neporažen v prvenstvu na odlični poti, da po letu 1991 končno spet postanejo tudi državni prvaki. Jürgen Klopp bi tako ostal na klopi angleškega velikana iz severa vse do leta 2024 oz. še štiri leta in pol.

Oktobra 2015 je Nemec prišel za trenerja Liverpoola, julija 2016 je prišlo prvo podaljšanje za kar 6 nadaljnih let. Po sanjskem koledarskem letu 2019 je prišla nagrada in novo izboljšanje pogodbe.

"Klub je v tako dobrem položaju, da ne bi mogel niti pomisliti, da bi odšel," je poudaril Klopp v izjavi na uradni klubski strani. "Zame osebno je to izraz namere, da se gradi na mojem znanju in dokaz partnerstva, s katerim smo že veliko dosegli in je pred nami še veliko skupnih dosežkov."

Na obzorju prvi državni naslov po 1991

Pod Kloppovim vodstvom je Liverpool odigral 234 uradnih tekem, 139-krat je zmagal, 57-krat remiziral in 38-krat izgubil. Na Anfieldu ne poznajo poraza v Premier ligi že od aprila 2017. V letošnjem letu so osvojili Ligo prvakov in evropski superpokal. Trenutno so trdno na vrhu Premier lige, kjer imajo 8 točk prednosti pred drugouvrščenim Leicester Cityjem in kar 14 točk pred tretjim Manchester Cityjem.

V Katar po naslov svetovnega prvaka

V torek je Liverpool z zmago v Salzburgu (3:0) potrdil napredovanje v izločilne boje, v primeru izpada bi še moral predati evropsko krono. V soboto Liverpool v 17. krogu angleškega nogometnega prvenstva doma igra z Watfordom, v torek sledi pokalna tekma z Aston Villo, ki pa jo bodo odigrali s povsem rezervno-mladinsko zasedbo. Saj že v sredo namreč Liverpool igra polfinale na klubskem svetovnem prvenstvu, kjer se bo v Dohi pomeril z zmagovalcem dvoboja med prvakom Severne in Srednje Amerike ter Karibov Monterreyem in predstavnikom gostitelja Katarja Al Saddom. Po vrnitvi iz Katarja bo dan po božiču na sporedu prvenstveni derbi, saj bo na Anfieldu gostoval ravno drugi Leicester.