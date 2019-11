V uvodnem krogu letošnje Lige prvakov je PSG s 3:0 razbil Real. Angel Di Maria je že v prvem polčasu na Parku princev svojemu nekdanjemu klubu, za katerega je med letoma 2010 in 2014 odigral 190 tekem, zabil dva gola. Foto: Reuters

V skupini A je Pariz po štirih krogih brezhiben in je že udeleženec osmine finala, Real pa ima na drugem mestu varno prednost pred Club Bruggom in Galatasarayem. Gareth Bale je v soboto, ko je kot rezervist vstopil v igro na obračunu z Realom Sociedadom (madridska ekipa je zmagala s 3:1), slišal številne žvižge svojih navijačev, ki mu ne morejo oprostiti, kako je proslavljal uvrstitev Walesa na evropsko prvenstvo. Veliko prahu je dvignila zlasti zastava z napisom "Wales. Golf. Madrid.", pri čemer je Bale očitno izzival vodstvo Reala, ki mu je očitalo, da je v njegovih mislih Real šele na tretjem mestu, za reprezentanco in igranjem golfa.

"Preveč hrupa je okrog Bala"

Če so navijači pozabili Balove gole v ključnih trenutkih finalnih tekem Lige prvakov, pa mu trener Zinedine Zidane stoji ob strani. Navijače je pozval, naj prenehajo skandirati proti Balu. "Preveč hrupa je okrog Bala. Upam, da se to ne bo vleklo vso sezono. Želi biti z nami in želi igrati čim bolje." Zidane naj bi jutri Bala prvič po šestih tednih vključil v začetno enajsterico. Tudi vratar Thibaut Courtois Valežanu ničesar ne zameri: "Logično je, da imaš raje svojo reprezentanco kot klub, čeprav je morda z zastavo naredil napako. Poznam ga in vem, da je popolnoma predan svojemu delu, če ne bi bil, ne bi v soboto igral tako dobro."

V Parku Princev je bilo 18. septembra 3:0

Verjetna postava Reala: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema, Hazard. Spomnimo, da je prvi medsebojni obračun PSG-ja in Reala kar s 3:0 dobila francoska ekipa (dvakrat je zadel Angel Di Maria, nekdanji igralec Reala), pri čemer Neymar, Edinson Cavani in Kylian Mbappe niso igrali. Vsi trije bodo jutri na igrišču. Pozornost bo usmerjena v Neymarja, ki se je vrnil po poškodbi. Brazilec ima s svojimi navijači podobne "težave" kot Bale. Ob petkovi zmagi nad Lillom (2:0) ni najbolje prenesel menjave v 65. minuti in je slišal tudi nekaj negodovanja s tribun. Ekipi sta se do zdaj srečali 10-krat, vsaka ima po štiri zmage.

Oblak v Torinu

V skupini D si je Juventus že dva kroga pred koncem predtekmovanja zagotovil nastop v izločilnih bojih, Atleticu pa bi to uspelo z zmago v Torinu. Moštvi sta se ob uvodu letošnje Lige prvakov razšli z 2:2. Juventus ima nedvomno boljši napadalni ustroj in bo želel z zmago potrditi 1. mesto (in v teoriji lažjega tekmeca v osmini finala), Atletico z vratarjem Janom Oblakom pa se zna dobro braniti, čeprav še vedno pogreša poškodovana Stefana Savića in Joseja Gimeneza. V zadnji vrsti naj bi bili Trippier, Felipe, Hermoso in Lodi, na sredini Koke, Saul, Thomas in Lemar, v napadu Correa in Morata. V petih medsebojnih obračunih je Juventus le enkrat zmagal.

Ronaldov nastop vprašljiv

Nastop Cristiana Ronalda je vprašljiv. Prvi zvezdnik Juventusa ima že nekaj časa težave s kolenom. Ronaldo vztraja, da ni nič resnega, vseeno pa v soboto ni igral na dvoboju Serie proti Iličićevi Atalanti (Juve je zmagal z 1:3). "V nedeljo je treniral. Stanje se izboljšuje, a bomo morali spremljati iz dneva v dan," je povedal trener Maurizio Sarri in dodal, da sta vprašljiva tudi branilec Matthijs de Ligt in vezist Federico Bernardeschi. Sarri je poudaril, da se mu Ronaldova reakcija, ko se je 10. novembra jezno odzval na menjavo (ob zmagi z 1:0 nad AC Milanom) ne zdi sporna: "To pomeni, da je še vedno motiviran in to je pozitivno. Z Ronaldom sem v dobrem odnosu."

