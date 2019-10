Manchester City je z uspehom v Londonu ohranil stik z vodilni Liverpoolom, ki pa ima kljub tekmi manj kar 5 točk prednosti. V torek prvaki Anglije doma v okviru Lige prvakov gostijo Atalanto z Josipom Iličićem. Foto: Reuters

Angleški prvaki so se po oktobrskem reprezentančnem predahu podali v London k presenečenju sezone. Crystal Palace je namreč po 8. krogu zasedal visoko šesto mesto, pri čemer je bližje vodilnemu kvartetu kot zlati sredini Premier lige. Zasedba Royja Hodgsona se je dobro upirala, a nato klonila pod dvema hitrima udarcema izbrancev Pepa Guardiole. V 39. minuti je Bernardo Silva z desne strani z dobro odmerjenim predložkom našel glavo Gabriela Jesusa, ki je še z bolj natančnim strelom in od vratnice matiral Wayna Hennesseyja.

David Silva z volejem med nogami Hennesseyja

Londonsko občinstvo še ni dobro zadihalo, ko je bil zaostanek že podvojen. Bliskovit prenos igre do roba kazenskega prostora, kjer je Raheem Sterling s premeteno podajo zaposlil Davida Silvo, ki je z volejem med nogami premagal vratarja Crystal Palaca.

Dve tipično učinkoviti akciji Manchester Cityja, ki je tudi v nadaljevanju dominiral in nizal priložnosti, a se Hennessey ni več pustil premagati, večer je končal z 8 obrambami. Na drugi strani je tudi Ederson z obrambama preprečil kakšen dvom v zmago prvakov, ki so se hitro vrnili na 2. mesto Premier lige.

Leto dni po tragediji je Leicester City s preobratom ugnal Burnley in potrdil, da se bo letos potegoval prav za najvišja mesta v Premier ligi. Foto: Reuters

Leto dni od smrti lastnika senzacionalnih prvakov

Veliko pozornosti je bilo usmerjeno v Leicester, kjer mineva natanko leto dni od tragične helikopterske nesreče, v kateri je med peterico ljudi umrl tudi lastnik kluba Vichai Srivaddhanaprabha, pod vodstvom katerega se je vzpostavil zdaj močni in neugodni Leicester City. Vrhunec lisic pod vodstvom Tajca je bil seveda senzacionalni naslov nogometnega prvaka Anglije v sezoni 2015/16.

Lisice so gostile Burnley, ki pa je začel bolje in povedel prek Chrisa Wooda v 26. minuti. Sledil je preobrat, katerega je z izenačenjem ob izteku 1. polčasa tlakoval kdo drug kot prvi strelec Jamie Vardy - oba zadetka sta bila dosežena z glavo po natančnih predložkih iz strani. Sredi 2. polčasa je za zmagoviti gol poskrbel Youri Tielemans, ki je pometel s pajčevino.

V končnici je prišlo do drame, saj so gostje mislili, da je Woods izenačil v 82. minuti, a so sodniki po ogledu videoposnetka odločili, da je Burnleyjev napadalec podrl branilca Jonnyja Evansa, četudi je izgledal trk povsem naključen. Sporna odločitev, ki pa je omogočila Leicestru slavje ob žalostni obletnici in začasni skok na 2. mesto.

Kaos na novem stadionu Tottenhama. Ob poznem izenačenju Spursov je po dolgem čakanju VAR pokazal, da ni gol, a sodnik Kavanagh je pokazal na sredini in priznal zadetek za 1:1. Foto: Reuters

Alonso strl odpor Dubravke

Prav tako 17 točk ima po novem Chelsea, ki je z 1:0 ugnal Newcastle. Junak je bil Marcos Alonso, ki je v 73. minuti z natančnim diagonalnim strelom le ukanil razpoloženega čuvaja mreže Martina Dubravko, ki je predtem zbral 6 obramb.

Tehnična napaka, da VAR gola ne prizna?

VAR je v 9. krogu angleškega prvenstva igral pomembno vlogo, zlasti na tekmi Tottenham - WAtford. Delle Alli se je v 86. minuti ob pritisku in nevarni akciji dotaknil vratarja Bena Fosterja in še z ramo žoge. Videosodniki so sprva objavili, da gol ne velja, kar so videli tudi vsi prisotni na stadionu, a sodnik Chris Kavanagh ga je priznal in končalo se je z 1:1. Po tekmi so sporočili, da je prišlo do tehnične napake.

ANGLEŠKO PRVENSTVO - 9. KROG

EVERTON - WEST HAM 2:0 (1:0)

Bernard 17., Sigurdsson 92.

BOURNEMOUTH - NORWICH 0:0

ASTON VILLA - BRIGHTON 2:1 (1:1)

Grealish 45.+2, Targett 94.; Webster 21.

RK: Mooy 35./Brighton

CHELSEA - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

Alonso 73.

LEICESTER - BURNLEY 2:1 (1:1)

Vardy 45.; Tielemans 74.; Wood 26.

TOTTENHAM - WATFORD 1:1 (0:1)

Alli 86.; Doucoure 6.

WOLVERHAMPTON - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

Jimenez 61./11-m; Ings 53.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 0:2 (0:2)

Gabriel Jesus 39., David Silva 41.

Nedelja ob 17.30:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL

Ponedeljek ob 21.00:

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL