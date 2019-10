Žoga je okrogla s02e09: Kdo rudari bolje od Rudarja?

Gostje nogometne pogovorne oddaje Žoga je okrogla so se pogovarjali predvsem o aktualnih dogodkih v slovenskem državnem prvenstvu. Foto: Radio Slovenija

"Videti je nemir v mariborskem moštvu"

Maribor je po visokem porazu v Sežani premagal Celje. Prvič to sezono je tekmo v prvi postavi tekmo začel Amir Derviševič. Boštjan Janežič pravi, da si je vezist nastop prislužil na pripravljalni tekmi. "V Mariboru so po porazu v Sežani želeli odigrati pripravljalno tekmo. Pomerili so z Vidmom. Nižjeligaš je vodil do sredine drugega polčasa, Amir Derviševič pa je nato dvakrat podal za zadetek iz kota ter Mariboru prislužil zmago. Darko Milanič pa ga je za to nagradil z nastopom od prve minute proti Celju. Videti je nemir v mariborskem moštvu."

Rudarju grozi neslavni rekord

V velikih težavah je po novem porazu Rudar, ki je to sezono po 15. krogu še brez zmage. Doslej je zbral le pet točk. Slavko Jerič pravi, da je to eden najslabših začetkov sezone v prvi ligi. "Navijači upajo, da Rudar ne bo podrl neslavnega rekorda kluba Jadran Dekani, ki je v eni prvih sezon vseh 30 krogov neuspešno naskakoval zmago. Slabše sta pred leti sezono začela še Beltinci z 20. in Radomlje z 18. tekmami brez zmage. Vsi trije klubi so konec sezone tudi izpadli v nižji rang tekmovanja." Boštjan Janežič dodaja, da se je po sporu vodstva kluba z Marijanom Pušnikom v situacijo vmešala še lokalna politika.

Cityja ne gre odpisati

V drugem polčasu so se gostje posvetili dogajanju na evropskih nogometnih zelenicah. V španskem prvenstvu so predstavili zaplet, ki se je pojavil v Španiji, kjer so prestavili El Classico. V angleškem prvenstvu navkljub veliki prednosti Liverpoola voditelj Aljaž Golčer pravi, da bi bilo precej prehitro odpisati Manchester City. Marko Cirman pa predstavi največje presenečenje letošnje sezone. To je novinec v prvi portugalski ligi Famalicao, ki je do minulega konca tedna kraljeval na prvem mestu prvenstvene lestvice.