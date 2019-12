Revija France Football je objavila glasovnice, pri čemer slovenski predstavnik Andrej Stare naj ne bi namenil Lionelu Messiju niti točke. A se je zgodila napaka, saj je komentator TV Slovenija zvezdnika Barcelone in Argentine postavil na 3. mesto svoje glasovnice, na katero pa ni uvrstil na koncu drugouvrščenega Virgila Van Dijka. Foto: Reuters

Zlato žogo, ki je najprestižnejša nagrada za posameznika v nogometu, od leta 1956 podeljuje francoska revija France Football. Andrej Stare je del zgodbe že od leta 1991, in kot je povedal v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo, je zanj to velika čast, predvsem pa povsem osebni pogled na nogomet.

Pri njegovem letošnjem glasovanju se je pojavila napaka. France Football je objavil glasovalne lističe vseh novinarjev iz 176 držav sveta. Pri Andreju Staretu je naveden naslednji vrstni red:

Mbappe, 2. Ronaldo, 3. Hazard, 4. Lewandowski, 5. Van Dijk.

A Andrej Stare je delil z MMC-jem glasovalni listič, kjer je navedel pravilni vrstni red:

1. Mbappe, 2. Ronaldo, 3. Messi, 4. Hazard, 5. Lewandowski.

Andrej Stare je že vse od leta 1991 novinarski volivec v izboru France Footballa za zlato žogo. Foto: MMC RTV SLO

Mbappe najbolj navdušil Stareta

"Vodji oddelka za zlato žogo pri France Footballu sem že sporočil, da je prišlo do napake. Na tretje mesto sem postavil Lionela Messija, in ne Hazarda," je uvodoma za STA dejal Andrej Stare. "Mene je v letu 2019 navdušil predvsem Mbappe, seveda pa nikakor nisem mogel mimo dosežkov Cristiana Ronalda in Messija. Slednji je imel odličen jesenski del sezone, medtem ko spomladi ni blestel. Na južnoameriškem prvenstvu je edino, kar je naredil, velik škandal. Kar zadeva Ronalda, je moje mnenje, da se njegov čas počasi končuje. Resda je osvojil Ligo narodov, kaj več pa mu ni uspelo."

Rekordno tesna odločitev Končni vrstni red s točkami:

1. Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 686 točk

2. Virgil van Dijk (Liverpool/Nizozemska), 679

3. Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugalska), 476

4. Sadio Mané (Liverpool/Senegal), 347

5. Mohamed Salah (Liverpool/Egipt), 178

6. Kylian Mbappé (PSG/Francija), 89

7. Alisson (Liverpool/Brazilija), 67

8. Robert Lewandowski (Bayern/Poljska), 44

9. Bernado Silva (Manchester City/Portugalska), 41

10. Riyad Marhez (Manchester City/Alžirija), 33

Messi brez točk iz devetih držav

Za nagrado zlata žoga glasujejo novinarji z vsega sveta. Letos se je glasovanja udeležilo 176 predstavnikov medijev, zanimivo pa, da le devet od teh Messija ni uvrstilo med pet najboljših. Gre za novinarje iz Butana, s Cipra, iz Slonokoščene obale, Kameruna, Salvadorja, Gvatemale, Združenih arabskih emiratov, Hrvaške in Šrilanke.

Oblak 4., Handanović 10. V izboru za premierno nagrado Leva Jašina kot najboljšega vratarja na svetu sta bila med deseterico finalistov tudi dva Slovenca. Nekdanji kapetan Slovenije Samir Handanović (Inter) je zasedel 10. mesto, zdajšnji prvi vratar Slovenije Jan Oblak (Atletico Madrid) pa je končal na 4. mestu po izboru novinarjev iz vsega sveta.

Šrilančan z edinstvenim izborom

Prav ta je najbolj izstopala z izborom. Njen novinar je na prvo mesto postavil člana Liverpoola Trenta Alexandra-Arnolda, na drugo še enega člana evropskih prvakov Pierre-Emericka Aubameyanga, na tretje Antoina Griezmanna ter nato še Roberta Lewandowskega in vratarja Marc-Andrea ter Stegna.

Pulga zdaj rekorder s šestimi žogami

Lionel Messi je v glasovanju prehitel Liverpoolovega nogometaša Virgila van Dijka in Juventusovega Cristiana Ronalda, ki ostaja pri petih zlatih žogah. Priznanje je prvič osvojil 2009, nato pa še v letih 2010, 2011, 2012 in 2015. Po tri tovrstna priznanja imajo Francoz Michel Platini ter Nizozemca Johan Cruyff in Marco van Basten. Sicer so doslej največ zlatih žog pobrali Nemci, Nizozemci in Portugalci (7), med klubi pa je Barcelona (12) zdaj prehitela Real Madrid.