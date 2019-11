Trenutek, ko je obnemel Molineux Stadium v Wolverhamptonu. Ponesrečen poskus "škarjic" Raula Jimeneza se je končal z grozljivim udarcem v glavo Kenana Bajrića. Foto: Reuters

"Pri Kenanu Bajriću kaže, da gre za pretres možganov. Ostal bo tukaj na opazovanju, da vidimo, kako se bo razvijalo njegovo stanje. Upam, da bo vse v redu," je na novinarsko konferenci trener Slovana Jan Kozak odgovoril na glavno temo pogovorov po tekmi, kako hudo je s slovenskim branilcem, ki ga je v 79. minuti s polno močjo v glavo zadel mehiški napadalec Raul Jimenez.

V krču in nezavesten

"Dobil je udarec naravnost v glavo. Takoj sem stekel k njemu. Nisem mu mogel potegniti ven jezika, samo gledal sem ga. Bil je ves v krču in nezavesten. Samo ječal je od bolečin," je bil po tekmi še vedno šokiran vratar slovaških prvakov Dominik Greif. V pogovoru za slovaško televizijo RTVS je še opisal dolgotrajno zdravniško oskrbo Bajrića: "Hitro so prišli zdravniki in so začeli delati. Stabilizirali so ga in nato čakali, da mine krč, mi vsi pa smo samo upali, da bo čim prej vse v redu."

Na robu solza in med molitvijo je zraven oskrbo Bajrića vseskozi spremljal Raul Jimenez. Po 10-minutni prekinitvi so nekdanjega nogometaša Olimpije le dvignili in odnesli na nosilih z igrišča. Pri tem je Bajrić z roko nakazal, da je pri zavesti, kar je Molineux Stadium v Wolverhamptonu pospremil z aplavzom olajšanja, potem ko je vseh 10 minut zdravniškega posredovanja vladala grobna tišina v domovanju volkov.

24-letni osrednji branilec Kenan Bajrić je letos za Slovana odigral 18 tekem in velja za stebra obrambe Bratislavčanov, pri čemer po potrebi lahko igra tudi kot zadnji vezist. V Slovana je iz Olimpije Ljubljana prestopil 22. januarja 2018 in je od takrat standardni igralec slovaških prvakov. Foto: Reuters

Na koncu odločil ravno Jimenez

Takrat je bilo na semaforju še 0:0, a že tri minute po nadaljevanju je gol dosegel ravno Mehičan Jimenez, ki pa zadetka ni proslavljal. Po 104 minutah uradnega igralnega časa se je tekma 4. kroga Evropske lige končala z 1:0 za Wandererse. Namesto proslavljanja je 28-letni Mehičan sklenil roke v znak molitve.

"Zelo težko je zame in za vse. Ne vem, kaj naj rečem. Upam, da bo čim bolje okreval," je nesrečni junak v izjavi za BT Sport vse misli usmeril v poškodovanega Slovenca.

Slovan s pičlimi možnostmi

Volkovi so naredili velik korak proti napredovanju. Slovan je še drugič izgubil z angleškim klubom in s 4 točkami zdaj za Wolverhamptonom zaostaja za 5 točk, medtem ko ima v skupini K vodilna Sporting Braga 10 točk, v skupini je še Bešiktas brez točk.

Moštvo Slovana s prvim strelcem Andražem Šporarjem na čelu je takoj odletelo na Slovaško, kjer jih čaka v prvenstvu branjenje prvega mesta. Medtem se čakajo na najnovejše informacije, kakšno je zdravstveno stanje nesrečnega Kenana Bajrića.

Poškodba Kenana Bajrića v Evropski ligi

Evropska liga: vrhunci 4. kroga