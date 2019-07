Olimpija je uspešno opravila s 1. krogom kvalifikacij, prav tako ima po dveh krogih državnega prvenstva še popoln izkupiček. Naslednji preizkus bo četrtkova tekma z Malatyasporom, nato pa sledi nedeljski večni derbi v Ljudskem vrtu. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančane čaka turški predstavnik, petouvrščena ekipa preteklega turškega prvenstva. Po kalvariji na poti v Latvijo v 1. krogu kvalifikacij se je vodstvo Olimpije odločilo, da bo tokrat žrtvovalo 100 tisoč evrov, in najelo čartersko letalo za pot do 2.500 km oddaljene Malatye.

"Nasprotnikova ekipa je za nas neznanka, saj je imela veliko sprememb v igralskem kadru, zamenjala je tudi trenerja in ima drugačen sistem igre. Ogledali smo si njihove prijateljske tekme in imamo določene obrise, ne vemo pa, v kakšni formi je ekipa. Glede na njihovo finančno stanje (vrednost ekipe je po Transfermarktu ocenjena na 17,4 milijona evrov) in močno turško ligo vloga favorita pripada njim, toda jaz verjamem v svoje igralce in naredili bomo vse, da jih presenetimo in napredujemo," pravi trener Olimpije Safet Hadžić.

Olimpija, ki je po Transfermarktu vredna 10,10 milijona evrov, je 1. krog kvalifikacij preskočila z nekaj težavami proti Rigasu, v domačem prvenstvu pa je dvig forme napovedala ob zmagi nad Domžalami. "Igralci, ki jih imamo, so kakovostni. Naredila se je pozitivna skupina igralcev, ki ve, kaj mora delati na igrišču, in zato je trenutno tudi uspešna," poudarja Hadžić.

Olimpijin vezist Vitja Valenčič pa priznava, da so tekmeci kakovostni, a hkrati premagljivi:

"Imajo veliko tujcev v ekipi. Gre za zelo močno ekipo, ki pa je premagljiva. Na tujem moramo iztržiti pozitiven rezultat in nato delo dokončati na domačem igrišču."

Na tekmo, ki bo na stadionu Malatya Arena – ta sprejme nekaj več kot 27.000 gledalcev –, bodo sodili Portugalci Joao Pinheiro, Rui Tavares in Bruno Rodrigues.

Domžale so v nedeljo odlično začele tekmo proti Olimpiji in povedle z 0:2, toda na koncu so izgubile s 4:2. Foto: www.alesfevzer.com

Rožman: Gre za tekmo sezone

Domžalčani, ki so v uvodnem krogu kvalifikacij izločili malteški Balzan, so v dosedanjem poteku sezone pokazali dobro igro v napadu, medtem ko kar precej škriplje v obrambi. Ta je v domačem prvenstvu na dveh tekmah dobila že šest golov, Balzan pa je prispeval še tri.

"Upam, da pred četrtkovim srečanjem z Malmöjem nismo porabili preveč energije, saj gre za našo tekmo sezone. Prepričan sem, da bodo fantje našli vse svoje atome moči, v kratkem času, ki ga imamo na razpolago, pa bomo poizkušali napake anulirati. Verjetno se bodo tudi v prihodnje ponavljale, vendar v fazi obrambe moremo zadeve preprosteje reševati, medtem ko sem z napadalnim delom zelo zadovoljen. Smo igrivi, živahni, ustvarjamo si priložnosti, dosegamo zadetke in tudi prehod v ta del igre se izboljšuje," pravi strateg Domžal Simon Rožman.

Malmö je v pretekli sezoni zasedel tretje mesto v švedski ligi. Zasedba je pretežno skandinavska, kapetan ekipe pa je izkušeni napadalec Markus Rosenberg, nekdaj švedski reprezentant in med drugim igralec Ajaxa, Werderja, Racinga Santanderja in West Bromwich Albiona. Tudi zato so vsa opozorila za igro v obrambi na mestu.

"Določene malenkosti v sami igri je treba popraviti. Ob tej priložnosti bi rad povabil vse gledalce, da nas podprejo, nam pridejo pomagat, kajti vsaka dodatna energija, ki jo bomo začutili z roba igrišča, nam bo proti vrhunskemu tekmecu, kot je Malmö, prišla zelo prav," je še povedal Rožman.

EVROPSKA LIGA, 2. PREDKROG, prvi tekmi, četrtek ob 19.00

MALATYASPOR (TUR) - OLIMPIJA

Ob 20.45:

DOMŽALE - MALMÖ

Povratni tekmi bosta 1. avgusta.

3. PREDKROG, prvi tekmi, 8. avgusta:

CONNAH'S QUAY NOMADS (WAL)/PARTIZAN - OLIMPIJA/MALATYASPOR

DOMŽALE/ MALMÖ - UTRECHT/ZRINJSKI

Povratne tekme bodo 15. avgusta.