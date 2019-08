Junak Liverpool je Mohamed Salah, ki je dosegel dva gola. Foto: EPA

Liverpool je povedel v 41. minuti - po podaji iz kota Trenta Alexandra-Arnolda je bil Joel Matip najvišji pred vrati, zabil je z glavo.

Mohamed Salah je takoj na začetku drugega polčasa uspešno izvedel 11-metrovko, ki jo je dobil, ker ga je David Luiz ob prejemu žoge povlekel za dres v kazenskem prostoru. V 59. minuti pa je Salah akcijo sam zaključil - prejel je podajo na polovici igrišča, sam je tekel po desni strani, prehitel je Luiza, prelisičil je tudi Nacha Monreala, prišel je v kazenski strani in z levico streljal v desni spodnji kot.

Arsenal je omilil poraz v 85. minuti. Liverpoolova obramba je zaspala, do odbitka je prišel Lucas Torreira, ki je zadel iz bližine.

Crystal Palace slavil na Old Traffordu

Manchester United pa je na Old Traffordu doživel hladno prho, premagal ga je Crystal Palace (1:2). Ta je na omenjenem stadionu slavil prvič po letu 1989.

Gostje so povedli v 32. minuti, po dolgi podaji vratarja je Jeffrey Schlupp z glavo podaljšal žogo do Jordana Ayewa, ki je pritekel in močno streljal z okoli 15 metrov v levi spodnji kot.

Nezadovoljni Paul Pogba po porazu na Old Traffordu. Foto: Reuters

V 70. minuti so rdeči vragi zapravili priložnost za izenačenje – Luka Milivojević je podrl nasprotnika v kazenskem prostoru, zato je sodnik pokazal na belo točko. 11-metrovko je slabo izvedel Marcus Rashford, zadel je vratnico. V 89. minuti pa je Manchestru uspelo izenačiti, po izmenjavi podaj je Daniel James mojstrsko streljal s 15 metrov v desni zgornji kot.

Videti je bilo, da se bo Manchester rešil z remijem, a v 93. minuti je Patrick van Aanholt akcijo Crystala kronal z golom.

Manchester je imel več žogo v svoji posesti (71:29), več je imel tudi strelov, a so bili neučinkoviti.

3. KROG

ASTON VILLA - EVERTON 2:0 (1:0)

Wesley 21., El Ghazi 95.

NORWICH - CHELSEA 2:3 (2:2)

Cantwell 6., Pukki 31.; Abraham 3., 68., Mount 17.

BRIGHTON - SOUTHAMPTON 0:2 (0:0)

Djenepo 55., Redmond 91.

RK: Andone 30./Brighton

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 1:2 (0:1)

James 89.; Ayew 32., van Aaanholt 93.

Rashford (Man. United) je v 69. minuti zapravil 11-m.

SHEFFIELD UNITED - LEICESTER 1:2 (0:1)

McBurnie 62.; Vardy 38., Barnes 70.

WATFORD - WEST HAM 1:3 (1:1)

Gray 17.; Noble 3./11-m, Haller 64., 73.

Danes ob 18.30:

LIVERPOOL - ARSENAL 3:1 (1:0)

Matip 41., Salah 48./11-m, 59.; Torreira 85.

Nedelja ob 15.00:

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY

Ob 17.30:

TOTTENHAM - NEWCASTLE

WOLVERHAMPTON - BURNLEY