Ole Gunnar Solskjaer je Manchester United vodil na 56 tekmah. Dosegel je 28 zmag, 13 remijev in 15 porazov. Njegovi varovanci so dosegli 89 zadetkov, prejeli so jih 61. Foto: Reuters

Želimo postati ekipa, ki je zmožna prevladovati in razbijati druge ekipe. Liverpool je potreboval nekaj let, da je to dosegel. To želimo doseči tudi mi, zato moramo še naprej graditi ekipo. Pričakujem, da bodo naši rezultati bolj konstantni, zagotovo pa se bomo iz neuspehov veliko naučili in postali bolj izkušeni. Ole Gunnar Solskjaer

Pravzaprav je ekipa nazadovala. Solskjaer, ki je rdeče vrage prevzel decembra lani, letos s svojimi varovanci ne dosega želenih rezultatov. V 18 krogih Premier lige so dosegli šest zmag, sedemkrat so remizirali in utrpeli pet porazov. Zaenkrat zasedajo osmo mesto, zbrali so 25 točk - štiri manj kot v enakem obdoboju lani.

Solskjaer je že pred časom priznal, da na Old Traffordu še vedno iščejo pravo ekipo za naslednje sezone. "V tem trenutku zaostajamo pri razvoju ekipe. Vedeli smo, da bo letošnja sezona polna vzponov in padcev," je 46-letnik povedal britanskim medijem v torek.

Hladen tuš v Watfordu

Lep primer vzponov in padcev so zadnji rezultati. Po dveh zaporednih remijih proti Sheffield Unitedu in Aston Villi so rdeči vragi z 2:1 najprej premagali Tottenham, nato pa v mestnem derbiju z enakim izidom še Manchester City. Toda sledil je neodločen izid proti Evertonu na Old Traffordu, v prejšnjem krogu pa hladen tuš proti zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva Watfordu, ki je slavil z 2:0.

Solskjaer je med drugim poudaril, da je Paul Pogba, ki je bil zaradi poškodbe gležnja odsoten vse od septembra, najboljši vsestranski vezist na svetu. "Opravlja lahko vse vloge na zelenici," je dejal. Pogba se je po daljši odsotnosti kot rezervist vrnil v prejšnjem krogu na Vicarage Roadu v Watfordu. Foto: Reuters

Učenje iz napak prinaša izkušenost

"Želimo postati ekipa, ki je zmožna prevladovati in razbijati druge ekipe. Liverpool je potreboval nekaj let, da je to dosegel. To želimo doseči tudi mi, zato moramo še naprej graditi ekipo. Pričakujem, da bodo naši rezultati bolj konstantni, zagotovo pa se bomo iz neuspehov veliko naučili in postali bolj izkušeni," je še povedal Solskjaer.

Rdeči vragi se bodo v četrtek pomerili z Newcastle Unitedom, v soboto pa jih čaka še tekma z Burnleyjem.

Premier liga, 19. krog

Četrtek ob 13.30:

TOTTENHAM - BRIGHTON

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - ARSENAL

ASTON VILLA - NORWICH

CHELSEA - SOUTHAMPTON

CRYSTAL PALACE - WEST HAM

EVERTON - BURNLEY

SHEFFIELD UNITED - WATFORD

Ob 18.30:

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE

Ob 21.00:

LEICESTER - LIVERPOOL

Petek ob 20.45:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY