Domžalčani naskakujejo tretjo pokalno lovoriko. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčani so prvič v tej sezoni premagali Muro. V Domžalah sta se v Prvi ligi moštvi razšli brez zadetkov, v Fazaneriji pa so gostitelji slavili s 3:0. Po uvodnem zaostanku so na edinem četrtfinalnem dvoboju pokala dveh prvoligašev domači nogometaši povedli s 3:1, toda v izdihljajih srečanja so Sobočani znižali.

Že v tretji minuti je imel veliko dela Dean Šafarić, ko je z izvrstno reakcijo ubranil poskus Mateja Podlogarja z glavo iz neposredne bližine. 18. minuta je tekla, ko je z roba kazenskega prostora Muro v vodstvo z izvrstnim strelom popeljal Nino Kouter. 14 minut kasneje je z glavo izenačil Nikola Vujadinović, ki je prvi gol v domžalskem dresu dosegel po kotu.

Gostitelji so povedli v 57. minuti, ko je Tonči Mujan z leve strani poslal natančen predložek v sredino, kar je izkoristil Podlogar. V 76. minuti je na 3:1 povišal Slobodan Vuk, ki se je odlično znašel v kazenskem prostoru. Znižanje je najprej preprečil Grega Sorčan, ki se je izkazal z obrambo po poskusu Koutra.

V tretji minuti sodnikovega dodatka je Žan Karničnik zadel le okvir vrat, minuto kasneje pa so Domžale ostale z igralcem manj na zelenici, ko je drugi rumeni karton prejel Vujadinović. Prosti strel je izvedel Luka Bobičanec, ki je poslal žogo v kazenski prostor, Luka Šušnjara pa jo je z glavo preusmeril v mrežo.

ČETRTFINALE, prve tekme:

DOMŽALE - MURA 3:2 (1:1)

550; Vujadinović 32., Podlogar 57., Vuk 76.; Kouter 18., Šušnjara 95.

RK: Vujadinović 94./Domžale

Domžale: Sorčan, Fink (83./Rom), Klemenčič, Vujadinović, Karić (87./Sikošek), Pišek, Ibričić, Podlogar, Mujan, Vuk (78./Sappinen), Jakupović.

Mura: Šafarić, Karničnik, Maruško, Karamarko, Šturm (70./Pucko), Šporn, Kouter, Šušnjara, Horvat (59./Bubnjar), Bobičanec, Maroša (81./Mulić).

Odigrano v torek:

CELJE – KALCER RADOMLJE 1:1 (1:0)

550; Božić 24.; Guček 83.

Odigrano prejšnji teden:

ALUMINIJ – KOPER 1:0 (0:0)

400; Klepač 73.

NAFTA 1903 – RUDAR VELENJE 2:1 (0:0)

500; Ploj 49., Oštrek 65.; Džinić 72.