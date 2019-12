V drugem merjenju moči v tej sezoni med najboljšima slovenskima ekipama je bil ACH Volley boljši z 1:3. Foto: www.alesfevzer.com

ACH se je tako kamniški ekipi maščeval za poraz v Tivoliju z 0:3 na začetku sezone. Jan Pokeršnik je prispeval 18 točk.

Državni prvaki so s servisi Andrije Vilimanovića povedli z 0:3, vodstvo v prvem nizu se je hitro povišalo na štiri točke (4:8) in pet (10:15). Po zaslugi Andreja Štembergarja Zupana so Kamničani s štirimi zaporednimi točkami in asom Milosza Hebde skoraj ujeli tekmece (16:17), toda končnica uvodnega niza je bila spet v znamenju ACH-ja. Niz je zaključil Đirlić z asom.

Drugi niz je bil izenačen do izida 10:10, nato pa je Štembergar Zupan s servisi poskrbel za vodstvo 16:11. Calcit Volley je niz dobil na 20 in izenačil na 1:1.

Zelo izenačen je bil tudi tretji niz. Ekipi sta bili na 18. točki še izenačeni, nato pa so gosti z nekaj dobrimi obrambnimi akcijami prišli do treh točk prednosti. Blok Đirlića jim je zagotovil vodstvo 24:20, dve zaključni žogi so nato zapravili, Đirlić pa je tretjo vendarle izkoristil.

A domače to ni zmedlo. Čeprav so na začetku četrtega niza zaostali z 2:5, so hitro vzpostavili ravnotežje. Večni tekmeci so jim pri izidu 11:15 spet ušli, toda Miha Bregar je svojo ekipo z asom spet pripeljal do -2. Gostujoči trener Matija Pleško je vzel odmor, njegovi varovanci so upoštevali navodila, povsem prevzeli nadzor na igrišču in niz brez večjih stresov pripeljali do konca.

"Kakšnega presežka ni bilo. Vsa čast Vilimanoviću, ki ga je včeraj odščipnilo v hrbtu, da ni mogel hoditi, danes pa je stisnil zobe in nam pomagal. Poškodoval se nam je spet tudi Matej Kök, ne vem, kdaj bom spet lahko računal nanj. Ne vem, komu smo se zamerili, res imamo ogromno zdravstvenih težav. Tudi termin tekme nam ni nikakor ustrezal. Pozno smo izvedeli zanj, ne vem, kdo je za to kriv. A morali smo ga sprejeti, čeprav nas že v torek v Berlinu čaka tekma Lige prvakov," je povedal trener ACH Volleyja Matija Pleško.

SREDNJEEVROPSKA LIGA (M)

CALCIT VOLLEY - ACH VOLLEY

1:3 (-20, 20, -22, -17)

Calcit Volley: Pereira 1, Hribar, Bregar 13, Koncilja 8, Hebda 11, Jordanov, Planinc 1, Brulec 3, Kvas, Lakner, Kotnik 6, Štembergar Zupan 11, Lazar, Rotar.

ACH Volley: Flajs, Vučićević, Kumer, Purič 5, Pavlović, Satler, Dagostino, Đirlić 22, Okroglič 5, Vilimanović 4, Pokeršnik 18, Videčnik 8.

Ponedeljek ob 20.00:

MARIBOR - MLADOST ZAGREB

Vrstni red: ACH Volley 21, Calcit Volley 16 ... Maribor 6 ...