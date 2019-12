Na prvem merjenju moči v tej sezoni (10. oktobra) je v kamniški dvorani Calcit Volley zmagal s 3:0, tokrat je bilo v Lukni 3:1 za mariborsko ekipo. Foto: Klemen Brulec

Dvoboj, ki je štel tudi za točke državnega prvenstva, je trajal uro in 50 minut. Prvi niz so dobile gostje iz Kamnika, ki pa so v nadaljevanju delale preveč napak, medtem ko so se državne prvakinje razigrale in naslednje tri nize dobile na 20, 15 in 19. S tem so Kamničankam, ki so se pred sezono okrepile in napovedale naskok na državni in pokalni naslov, sporočile, da ne bo šlo tako zlahka.

V prvem nizu je prevladovala kamniška ekipa. Prvi sta bili na servisu Tina Kaker in Olja Kostič, ki sta poskrbeli za vodstvo 1:4. Gostiteljice so se približale na 9:10, Calcit Volley pa je spet ušel na 10:15 in si priboril tri zaključne žoge. Ko je napadala Anamarija Vovk, je šla žoga iz bloka v avt in gostje so dobile prvi niz.

V drugem nizu so s točko Brine Bračko Mariborčanke dvignile razpoloženje v dvorani Lukna. Anita Sobočan je na servisu prinesla zaporedne točke in poskrbela za vodstvo s 5:2. Kamničanke so izenačile in pri 19:19 se je napovedovala napeta končnica. Vendar ni bilo tako, Nova KBM je niz z odličnimi servisi Pintarjeve, blokom Stojilkovičeve in napadi Sobočanove dobila na 20.

Tretji niz je prinesel popolno prevlado Nove KBM, saj so gostje osvojile le 15 točk.

Četrti niz so igralke Calcita odlično odprle in po lepi potezi Kostićeve povedle z 0:3. Pri 6:6 so Štajerke s točkami Maje Košenine ujele priključek. Mariborčanke so potrpežljivo čakale na svoje minute in z nizom štirih točk povedle s 16:12. Prednost so zadržale do konca. Ko je šla pri 24:19 na servis Lorena Fijok Lorber (16 točk), je sledila dolga izmenjava, odločilno točko pa je prispevala Anita Sobočan, s 15 točkami druga najučinkovitejša igralka pri zmagovalkah.

Anita Sobočan, sprejemalka NKBM Branik; "Seveda sem vesela zmage, še posebej, ker v prvem nizu nismo prikazali najboljše igre. Vesela sem, da smo se uspešno vrnile, ni bilo lahko."



Gregor Rozman, trener Calcita: "Danes je moja ekipa igrala zelo pod svojimi možnostmi, imeli smo težave. Vedeli smo, kako moramo igrati, nismo se držali načrta in rezultat je tri točke za Maribor."



SREDNJEEVROPSKA LIGA (Ž), 8. KROG,:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEY

3:1 (-22, 20, 15, 19)



Nova KBM Branik: Košenina 8, Pahor, Dobaj, Bračko 10, Stojiljković 5, Šijanec, Kramberger, Sobočan 15, Ramić, Pintar 12, Galič 8, Fijok Lorber 16.



Calcit Volley: Zbičajnik 1, Kotnik, Mihevc, P. Marušič 2, Š. Marušič, Mihalinec 5, Vovk 6, Brulec Kostič 17, Zlatkovič 6, Janežič, Charuk 12, Jerala, Kaker 3.

Vrstni red: Nova KBM Branik 17, Calcit Volley 14, GEN-I Volley 11 točk ...