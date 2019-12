Calcit Volley je v dvoboju proti Mladosti iz Brčkega v prvih dveh nizih prevladoval (13, 15), tretji niz izgubil na 22, četrtega pa dobil na 23. Foto: Klemen Brumec

Derbi 11. kroga pri moških je bil v Kanalu, kjer sta se srečala Salonit Anhovo in Krka. S 3:1 so bili uspešnejši gostitelji, ki so imeli v svojih vrstah tri razpoložene odbojkarje, Dejana Čabarkapo, Frana Peterlina in Matica Vrtovca. Ti so skupaj nanizali kar 53 točk. Novomeščani so Kanalcem zapretili le v končnici prvega niza, ko je domače s tremi zaporednimi točkami rešil Čabarkapa, v drugem, sicer najbolj izenačenem nizu na tekmi, je z enako mero na koncu vrnil najprodornejši odbojkar v dolenjski vrsti, Martin Kosmina (17 točk). V tretjem in četrtem nizu so Primorci z dobrimi začetnimi udarci onemogočali napade tekmecev, zelo dobro sta delovala blok in obramba, neustavljiva sta bila še naprej Peterlin in Vrtovec.

"Uspelo nam je osvojiti zelo pomembne tri točke proti neposrednemu nasprotniku za drugo mesto po prvem delu sezone. Pomembno je tudi, da smo obdržali stik z Mariborom v boju za končno prvo mesto," je bil vesel strateg Kanalcev Igor Šimunčić.

Gen-i Volley je s 3:1 premagal favorizirane kamniške odbojkarice. Foto: Aleš Oblak

Novogoričanke unovčile krizo Calcita Volleyja

Pri dekletih so bile vse oči uprte v derbi med Gen-i Volleyjem in Calcit Volleyjem, ki so ga izredno prepričljivo dobile Novogoričanke. Na začetku tekme so gostje prevzele pobudo in povedle s 5:1, vodile so še s 15:13, nato pa sta sledila niza odličnih začetnih udarcev Milice Jovanović in Neli Goršek za zmago goriške vrste. Z izjemo drugega niza, ki je pripadel varovankam Gregorja Rozmana, je skoraj 300 gledalcev spremljalo eno najslabših predstav Kamničank, ki so imele velike težave s sprejemom začetnih udarcev (16 asov), srečanje pa so končale z le 25-odstotnim napadom.

Na drugi strani mreže so bile opazne Gorškova (21 točk), Anna Maria Spanou (17 točk) in Sara Kovač (19 točk). Obračun v Novi Gorici je štel tudi za srednjeevropsko ligo.

Mevza: Slovenske ekipe še naprej izstopajo

Novogoričanke so se z zmago tako povzpele na drugo mesto v razvrstitvi srednjeevropske lige, enako število točk imajo zdaj tudi Kamničanke, a so te odigrale tekmo več, na prvem mestu lestvice pa so odbojkarice Nove KBM Branik, ki so si nabrale že šest točk naskoka pred zasledovalkami. Mariborčanke so namreč v soboto s 3:0 odpravile zagrebško Mladost in poskrbele že za sedmo zaporedno zmago v tem tekmovanju, kar jim že prinaša nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice, ki bo v Novi Gorici.

Kamničani tokrat prednost 2:0 spremenili v zmago

Odbojkarji Calcit Volleyja so se Mladosti iz Brčkega s prepričljivo zmago s 3:1 oddolžili za boleč poraz pred mesecem dni v Brčkem (kamniško vodstvo 0:2 je bilo premalo za uspeh) in na lestvici za vodilnim ACH Volleyjem Ljubljana zdaj zaostajajo le dve točki. "Gostje so tekmo začeli v nekoliko nenavadni postavi, igralci, ki so bili na parketu, nam niso bili dorasli in šele v tretjem nizu so v igro vstopili njihovi nosilci. Kar se tiče nas, bomo morali še krepko razmisliti, zakaj v tretjem nizu vedno doživimo takšen padec v igri. V podzavesti nam pade zbranost in kar naenkrat nismo dovolj uspešni," je po šesti zmagi dejal kamniški strateg Marko Brumen. Tako ACH kot Calcit Volley se že spogledujeta z nastopom na zaključnem turnirju, ki ga bo gostil Waldviertel, medtem ko odbojkarji Maribora na lestvici trenutno zasedajo šesto mesto, a imajo odigranih le sedem tekem.

16 točk Monike Potokar

V grškem prvenstvu dobro formo kažeta Monika Potokar in Darja Eržen, ki je na dveh ligaških tekmah za PAOK dosegla 32 točk, njen klub pa je bil polovično uspešen, saj je z 2:3 izgubil proti Arisu, nato pa s 3:0 odpravil Markopoulo. Nove zmage se je s Panathinaikosom veselila Potokarjeva, ki je ob 41-odstotnem napadu tokrat prispevala 16 točk. V Romuniji je Tina Grudina odlično odigrala srečanje med Stiinto Bacau in Argesom, saj je tekmicam pred domačimi navijači natresla kar 15 točk, ob šestih točkah z začetnim udarcem in blokom je imela tudi 75-odstotni napad.

Sara Najdič je z Medgidio po treh zaporednih zmagah tokrat izgubila proti Dinamu iz Bukarešte, slovenska podajalka pa je dosegla dva asa. Eva Mori je dobro razigravala svoje napadalke na gostovanju pri Rzeszowu, a je njeno moštvo vseeno klonilo po petih nizih.

V italijanskem prvenstvu se Lana Ščuka ob porazu Pomija Casalmaggiore proti Bustu Asriziu ni vpisala v statistiko. Eva Pogačar v dresu Fillotrana, ki je bil neuspešen proti Cuneu, ni dobila priložnosti.

Zmagi za ekipi Kovačiča in Kozamernika

Dobro predstavo je pokazal Jani Kovačič in z odličnimi sprejemi Ravenni pomagal do zmage nad Padovo, do polnega izkupička v tem tednu pa so se veselili pri Milanu, za katerega je Jan Kozamernik proti Vibo Valentii dosegel 8 točk, proti Piacenzi pa sedem, skupno kar šest z blokom.

V japonskem prvenstvu Nagoji Mitje Gasparinija ne gre vse po načrtih, saj je izgubila obe srečanji zadnji teden, tako proti Toray Arrows kot proti Tokiu, pri čemer je slovenski korektor na prvi tekmi vknjižil dve točki, na drugi pa se je izkazal s 13 točkami in tudi dvema asoma. V francoskem prvenstvu sta Gregor Ropret z Nantesom in Jan Klobučar z Narbonnejem prišla do novih prvenstvenih zmag, Žiga Štern pa je v Grčiji k zmagi Foinikasa Syrosa z 2:3 proti Ofi prispeval 15 točk in bil več kot 50-odstotno uspešen v napadu.

"Poljaki" poraženi

Na Poljskem so morali trije reprezentanti priznati premoč nasprotnim moštvom. Czarni Radom Dejana Vinčića (1 točka) in Alena Pajenka (9 točk) je izgubil s Suwalkijem, Bydgoszcz, za katerega je Tonček Štern vpisal 11 točk, je klonil pred Cuprumom.

Medtem se vse bolj bliža reprezentančni zbor 27. decembra, ko se bodo začele priprave na kvalifikacije za olimpijske igre ...

Pokal: Finalni turnir v Kamniku

Finalni turnir Pokala Slovenije bo gostil Kamnik, je določila Odbojkarska zveza Slovenije. Naslov prvakov bosta branila ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley. V petek, 17. januarja, bodo polfinalni tekmi igrale odbojkarice, dan pozneje bodo na sporedu moški polfinalni tekmi in ženski finale, v nedeljo, 19. januarja, pa bo še moški finale.