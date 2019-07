Ambasadorja tekmovanja, ki sicer poteka že šesto leto, sta Tjaša Kotnik in Nejc Zemljak, slovenska tekmovalca z največ uspehi doslej.

Kongresni trg v središču Ljubljane bo znova v znamenju odbojke na mivki. Foto: BoBo

"Letošnja sezona je bila zelo uspešna, začela se je že z zmago lani na Madžarskem, tudi nadaljevanje je bilo dobro, zato upam, da bo tudi tekma v Ljubljani uspešna. Konkurenca bo zelo močna, ker so naslednje leto olimpijske igre. Vse ekipe si želijo priboriti čim več točk in se s tem uvrstiti na OI," je povedala Kotnikova.

S Tjašo Jančar je nedavno znova postala tudi državna prvakinja. Na turnirju bosta šesti nosilki in upata, da bosta osvojili medaljo.

"Sezona je kratka, v njej so vzponi in padci. Finalni obračun v pol ure pa je kratek, razplet je odvisen od številnih dejavnikov. Že če malo slabše spiš, lahko to vpliva na končni razplet. Upamo na najboljše," je dodal Zemljak, ki je z Janom Pokeršnikom na vseh dosedanjih turnirjih prišel v polfinale.

Turnir se bo začel 1. avgusta v športnem parku Ludus v Črnučah, ko se bo na kvalifikacijskih obračunih po 16 ekip v ženski in moški konkurenci med seboj pomerilo za štiri mesta, ki bodo vodila na glavni turnir.

Ženski finale v nedeljo ob 21.00, moški uro pozneje

Ta se bo začel dan pozneje, ko bodo tekmovanja potekala tako v Črnučah kot tudi že na Kongresnem trgu. V središču slovenske prestolnice se bodo izločilni boji začeli 3. avgusta, polfinalne tekme ter ženski in moški finalni obračun pa bodo 4. avgusta. V nedeljo bo ob 21. uri finale odbojkaric, uro pozneje še finalna tekma za odbojkarje.