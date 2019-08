Številni gledalci so bili navdušeni nad odbojko na vodi. Foto: Siniša Kanižaj

V neposredni bližini Tromostovja so se ob izjemni kulisi na revijalni tekmi pomerili ambasadorji iz vseh štirih držav gostiteljic EuroVolleyja 2019, Tomislav Šmuc in Nizozemec Bas van de Goor ter nekdanja reprezentanta Francije in Belgije, Guillaume Samica in Frank Depestele.

Igralci so vse zbrane navdušili z atraktivnimi potezami in dokazali, da se tudi na vodi da igrati odbojko. S pripravljenim igriščem in vzdušjem, ki so ga ustvarili številni gledalci pa so bili zelo zadovoljni tudi odbojkarji, ki so odigrali tri nize do 15, vsakič pa so zamenjali ekipe, saj je bil izid tokrat drugotnega pomena.

Odbojkarji so poskrbeli za pravi večerni spektakel. Foto: BoBo

Tomi Šmuc je po dvorani, mivki in snegu prvič doživel, kako je igrati na vodi. "Moram reči, da si nisem mislil, da se bo na vodi dalo igrati, ampak na koncu je igra izpadla zelo všečno. Sam dogodek in njegova lokacija sta nepozabna in res sem vesel, da sem del tega. Moram reči, da z Basom nisem igral že zelo dolgo. To, da se fantje lahko dobimo po toliko letih in prispevamo k promociji evropskega prvenstva je res nekaj fenomenalnega," je bil zadovoljen Šmuc.

V revijalni tekmi so se nato srečali smučarska tekačica Katja Višnar, smučarski tekač Miha Šimenc in smučarski skakalec Anže Semenič proti biatloncem Mihi Dovžanu, Roku Tršanu in Andreji Mali.

Izjemen dogodek so sklenili nekateri najboljši slovenski pari odbojke na mivki, in sicer najprej dekleta, Jelena Pešić in Ana Skarlovnik proti Katarini Fabjan in Klari Kregar. Kot zadnji pa so na gladino Ljubljanice stopili še fantje, Danijel Pokeršnik in Jernej Potočnik ter Črt Bošnjak in Gašper Plahutnik.