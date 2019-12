Na prvem merjenju moči v tej sezoni (10. oktobra) je v kamniški dvorani Calcit Volley zmagal s 3:0. Foto: Klemen Brulec

Trenutni izid v nizih je 2:1.

V prvem nizu je prevladovala kamniška ekipa. Prvi sta bili na servisu Tina Kaker in Olja Kostič, ki sta poskrbeli za vodstvo 1:4. Gostiteljice so se približale na 9:10, Calcit Volley pa je spet ušel na 10:15 in si priboril tri zaključne žoge. Ko je napadala Anamarija Vovk, je šla žoga iz bloka v avt in gostje so dobile prvi niz.

V drugem nizu so državne prvakinje povedle s 6:2, Kamničanke pa so jih ujele in pri 19:19 se je napovedovala napeta končnica. Vendar ni bilo tako, Nova KBM je povedla s 24:20 in izkoristila prvo žogo za niz.

Tretji niz je prinesel popolno prevlado Nove KBM, ki je povedla z 20:10 in niz dobila na 15.

Trenutno poteka četrti niz.

SREDNJEEVROPSKA LIGA (Ž), 8. KROG, danes ob 18.00:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEY

2:1 (-22, 20, 15, -)

Vrstni red: NKBM Branik in Calcit Volley po 14, GEN-I Volley 11 točk ...