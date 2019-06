Foto: BoBo

Hkrati se je pred mestno hišo v vsej svoji lepoti zableščal povsem novi pokal za evropskega prvaka. Predsednik OZS-ja Metod Ropret in ambasador EuroVolleyja Tomi Šmuc sta pred mestno hišo predstavila pozlačeni pokal, ki so ga šele pred nekaj dnevi izdelali v podjetju GDE Bertoni v Milanu.

Na ljubljanskih trgih so postavili 99 mini odbojkarskih igrišč. Foto: BoBo

Pokal bo v prihodnjih dneh glavni magnet promocijske turneje Trophy Tour po osnovnih šolah po Sloveniji, kamor bo potoval z nekaterimi slovenskimi odbojkarskimi reprezentanti.

Konec junija se bo pokal preselil še v druge države gostiteljice EuroVolleyja 2019, njegov končni cilj pa je Pariz, kjer ga bo 29. septembra ponosno dvignil kapetan novih evropskih prvakov.

Poleg predstavitve pokala, ki je že ovekovečen na tisočerih fotografijah tako odbojkarskih zanesenjakov kot naključnih mimoidočih turistov, so veliko zanimanja poželi tudi odbojkarsko obarvani trgi v središču Ljubljane, saj so organizatorji EuroVolleyja 2019 na Mestnem, Pogačarjevem, Kongresnem, Gornjem in Novem trgu postavili 99 mini odbojkarskih igrišč.