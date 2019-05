Sebastijan Škorc, ALberto Giuliani in Tine Urnaut so optimistični pred napornim poletjem za slovensko reprezentanco. Foto: OZS

V Ljubljano je prišel nasmejan, od njega in njegovih pomočnikov pa bo odvisno, kako se bo reprezentanca, ki se bo zbrala ta teden, pripravila za tri velike cilje.

To bodo julijski domači kvalifikacijski turnir za uvrstitev v zlato ligo, avgustovske kvalifikacije za olimpijske igre na Poljskem in septembrsko evropsko prvenstvo, ko bo Slovenija v Ljubljani gostila eno izmed kvalifikacijskih skupin, nato pa doma igrala vse tekme do finala v Parizu, če se bo tja uvrstila.

"V veliko čast mi je, da sem tukaj. To sicer rečejo vsi trenerji, ko pridejo na novo delovno mesto, a verjemite mi, da to ni vljudnostna floskula, ampak res tako mislim. Menim, da sem prevzel odlično reprezentanco, tudi vtisi o vsem, kaj je okoli nje, so odlični. Cenim enega od mojih treh pomočnikov, Sebastijana Škorca, ki je tudi imel veliko besedo pri seznamu reprezentantov, cenim predsednika zveze Metoda Ropreta, s katerim sem bil v stikih že pred dvema letoma, ko do dogovora nato ni prišlo," ima odlične prve vtise italijanski strokovnjak, ki ne obljublja uspehov, ampak trdo delo, njegova filozofija pa je podobna filozofiji Andree Gianija, ki je s to reprezentanco dosegel največje uspehe.

Novi selektor Giuliani želi talente vključiti v reprezentanco

Pri Gianiju se je pozanimal, a ni iskal nasvetov

"Z Andreo sva prijatelja, seveda sem se pri njem tudi malo pozanimal o vsem v Sloveniji, nisem pa od njega iskal nasvetov. Imava podobno filozofijo, oba sva povsem predana odbojki, jaz si seveda želim, da bi ponovil njegove dosežke. Želim zmagati na vsaki tekmi, čeprav vem, da to ni mogoče. Naredil bom vse, da bomo dobili čim več tekem. Želim, da bi ekipa igrala hitro igro, veliko pozornosti posvečam tudi obrambi. In v tem delu priprav se bomo posvetili temu. Delal bom tudi na vzdušju, želim nasmejane igralce, na in izven igrišča, vzdušje v ekipi je vedno zelo pomembno. Če odnosi niso dobri, je težko delati," meni italijanski strokovnjak, ki zaradi visokih ciljev zveze nima večjih pritiskov.

"V tem pogledu jaz nisem pomemben. Pomembni so igralci, ti ne smejo imeti prevelikega pritiska. Imamo tri enakovredne cilje, povsod želimo biti uspešni. A takoj se bomo obrnili le na prvega, fokus bo le na prvem, potem pa bomo šli korak za korakom. Tako moram razmišljati jaz, moji pomočniki, igralci in tudi vi, novinarji," je dejal Giuliani, ki je že v prvem srečanju z novinarji pokazal veliko sproščenosti, smisla za humor, dobro voljo pa želi prenesti tudi na igralce.

"Na treningih zahtevam resnost, delo in disciplino, na drugih mestih pa se naj fantje veselijo, šalijo, zganjajo norčije," za razliko od Gianija ni videti strog vodja ekipe, ki nima več pogodbenih obveznosti s turškim klubom Halkbankom, tako da se bo v prihodnje v celoti posvetil delu z Alenom Šketom, s katerim sta sodelovala pri klubu, in njegovimi kolegi na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom.

Urnaut ga je poznal kot tekmeca

Korošec je prepričan, da bo Giuliani v veliko pomoč ekipi, da bo vlil novo energijo. "Do zdaj ga nisem osebno poznal. Poznal sem ga kot tekmeca, pozdravljala sva se, sem pa slišal veliko pozitivnih reči o njemu. Sem je prišel z veliko energije, prepričan sem, da nam lahko pomaga, da bomo igrali najboljšo možno odbojko. Tako ekipa kot posamezniki," je z novim trenerjem zadovoljen Urnaut, ki izmed treh velikih ciljev na prvo mesto vendarle postavlja evropsko prvenstvo.

"Res je, želimo popraviti raznorazne krivice in se uvrstiti v zlato ligo, res si želimo izpolniti svoje sanje in se uvrstiti na olimpijske igre, a meni osebno bo vendarle najpomembnejše domače evropsko prvenstvo. Kako lepo pa bilo, če bi se najprej uvrstili na zlato ligo, nato na olimpijske igre, potem pa napolnili dvorano v Stožicah in tam zmagovali," je svoje želje predstavil odbojkar Modene, ki pa bo v naslednjih dneh najbrž zamenjal klub: "Dobil sem veliko kakovostnih ponudb, v naslednjih petih, šestih dneh bo jasno, kje bom igral naslednje leto. Ne bo mi bilo treba biti na trnih med reprezentančnimi tekmami."

Julija dve tekmi z Italijo

Ekipa ima zaenkrat dogovorjeni prijateljski tekmi z Italijo, išče pa še kakšnega tekmeca. "Julija se bomo dvakrat pomerili z Italijo, želim pa še kakšno tekmo. Je pa tekmeca na naši ravni v tem času težko dobiti, saj vsi igrajo svetovno ligo," je še povedal Giuliani.