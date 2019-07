Slovenija je v tretjem nizu dosegla le 12 točk, v četrtem pa 14, potem ko je bila v prvih dveh nizih enakovreden tekmec Italiji. Foto: EPA

Slovenski selektor Alberto Giuliani je uvodoma na igrišče poslal Tončka Šterna, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Gregorja Ropreta, Tineta Urnauta in Klemna Čebulja. Na mestu prostega igralca pa je zaigral Jani Kovačič. Urban Toman in Alen Šket sta zaradi poškodb izpustila tekmo.

V prvem nizu je Italija povedla s 4:2 in že takoj dala vedeti, da Slovencem ne bo lahko. Tudi drugi niz se je odvijal podobno kot predhodni, le da je v izjemno izenačeni končnici slovenska izbrana vrsta prikazala več zbranosti in kljub nekaj neizkoriščenim žogam z zmago z 29:27 niz obrnila v svojo korist.

V nadaljevanju je bila slika na igrišču povsem drugačna. Italijani, pri katerih se je s 13 doseženimi točkami na tekmi najbolj izkazal Oleg Antonov, so postali praktično nezgrešljivi. Na drugi strani pa se je Slovencem povsem ustavilo v napadu, naredili so tudi veliko lastnih napak. Na koncu so v tretjem nizu dosegli le skromnih 12 točk.

Giuliani je zatem v igro namesto Šterna poslal Mitjo Gasparinija in namesto Pajenka še Saša Štalekarja, a to ni prineslo večjih sprememb. Domačini so odločno nadzorovali potek niza in Sloveniji dopustili le 14 točk.

Slabi začetki zadnjih dveh nizov

"Mislim, da smo dobro začeli tekmo, prvi in drugi niz smo odigrali na precej visoki ravni. Spet so se pojavljale malenkosti, ki si jih proti takim ekipam ne smemo privoščiti. Ko dobimo dve ali tri priložnosti, jih moramo izkoristiti, česar mi danes nismo naredili in zato tudi na razliko izgubili prvi niz. Drugega smo odigrali malce boljše, pa vendar bi ga lahko že prej zaključili. Tretjega in četrtega smo slabo začeli, nismo bili konstantni in to nas je pokopalo. Cel niz smo lovili nasprotnika in če se nam na preteklih tekmah to ni toliko poznalo in smo lahko zmagali, je proti nasprotniku, kot je Italija, to precej težje, " je po porazu za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal kapetan Tine Urnaut.

Prijateljski tekmi za vrnitev v tekmovalni ritem

Slovenski selektor Giuliani je dodal: "Prva dva niza smo odigrali dobro. Vračamo se v tekmovalni ritem po uvrstitvi v ligo narodov in tednu dni počitka, kar je očitno pustilo posledice. Ti dve prijateljski tekmi sta namenjeni temu, da s vrnemo v tekmovalni ritem, zato pričakujem, da bo že v petek bolje."

Slovenske odbojkarje v petek ob 18. uri v Chietiju čaka še en obračun z azzurri.