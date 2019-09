Po treh nizih je bilo videti, da se Slovenci približujejo prestižni zmagi, toda nato so popustili in v dvoboju zelo motiviranih ekip dovolili veselje velikim tekmecem. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci so v prvem nizu ves čas vodili, največ s petimi točkami razlike. A tekmeci so jih v končnici ujeli, si z blokom Klemnu Čebulju priigrali prvo zaključno žogo, pozneje imeli še nekaj priložnosti, a odločilen je bil servis Dejana Vinčića, ki je Sloveniji zagotovil vodstvo z 1:0.

V drugem nizu si nobena izmed ekip ni priigrala večje prednosti vse do končnice. V njej pa so gostje povedli s 23:20, gostitelji so se še približali na dve točki zaostanka, več pa jim ni uspelo.

V Stožicah se je zbralo 600 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

Tretji niz so Slovenci začeli odlično, hitro prišli do štirih točk prednosti, a tudi tokrat prednosti niso zadržali. Z asom Aleksandra Atanasijevića so prišli do prvega vodstva (17:16), toda odlična obramba, razpoloženi Čebulj in na koncu fenomenalni servisi Gregorja Ropreta, ki je dosegel tri zaporedne ase, so bili dovolj za vodstvo z 2:1.

Toda nato je spet sledilo slabše obdobje. Srbi so bili v četrtem nizu, v katerem je Žiga Štern zamenjal Čebulja, precej boljši. Videti je bilo, da ga bodo dobili gladko, toda Žiga Štern je ob koncu z dobrimi servisi, dosegel je dva zaporedna asa, nekoliko znižal razliko.

To pa njegove ekipe ni dodatno spodbudilo. V odločilnem nizu so zaostali s 3:8, zaostanka pa jim ni uspelo izničiti, čeprav so se približali le na točko.

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Občasno smo igrali, občasno zelo dobro, občasno pa tudi ne preveč dobro, še posebej, ko smo bili brez Čebulja. V trenutkih, ko izstopi iz igre, ne znamo hitro odreagirati. A korak za korakom se izboljšujemo in prepričan sem, da je ekipa pripravljena na evropsko prvenstvo."

V sredo tekma za zaprtimi vrati

Slovenci in Srbi, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, se bodo v sredo pomerili še enkrat, a za zaprtimi vrati, za varovance Alberta Giulianija bo to tudi zadnja preizkušnja pred evropskim prvenstvom, ki ga bodo v Stožicah odprli 12. septembra z obračunom proti Belorusiji.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

PRIPRAVLJALNI TEKMI, Ljubljana

Prva tekma (Stožice):

SLOVENIJA – SRBIJA

2:3 (29, -22, 20, -22, -13)

Slovenija: Štern T. 23, Pajenk 12, Kozamernik 7, Šket, Gasparini 1, Vinčić 1, Štalekar, Štern Ž. 3, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 4, Urnaut 14, Čebulj 12.

Srbija: Okolić 1, Kovačević 22, Petrić 11, Ćirović, Peković, Kršmanović 4, Ivović, Jovović 3, Batak, Simić, Atanasijević 26, Luburić 1, Majstorović, Podraščanin, Lisinac 11. Selektor: Slobodan Kovač.