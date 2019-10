Klemen Čebulj in Jani Kovačič, ki sta odlično igrala na letošnjem evropskem prvenstvu, sta se v nedeljo srečala v 1. krogu italijanskega prvenstva. Zmage se je veselil Čebulj, saj je njegov novi klub Trentino s 3:0 ugnal Ravenno. Foto: BoBo

Na najnovejši evropski lestvici se je Slovenija povzpela za eno mesto in je med 44 reprezentancami sedma, kar je najvišje do zdaj. Na vrhu ostaja Srbija, druga je Rusija, tretja je Poljska, med deseterico so še Francija, Italija, Belgija, Bolgarija, Nizozemska in Nemčija.

Na ženski lestvici so Slovenke na 21. mestu in so v primerjavi s prejšnjo razvrstitvijo izgubile eno mesto. Prve so Srbkinje, pred Italijankami in Nizozemkami, med prvo deseterico so še Turkinje, Rusinje, Nemke, Bolgarke, Poljakinje, Belgijke in Hrvatice.

Lestvica moških in ženskih reprezentanc je sicer sestavljena na podlagi uvrstitev ekip na evropskih prvenstvih leta 2017 in 2019, v evropski in svetovni ligi in na svetovnem prvenstvu 2018.

Na svetovni lestvici, ki jo je FIVB objavil prejšnji teden, je Slovenija 17. med 177 reprezentancami. Na prvem mestu so Brazilci, druge so ZDA, tretja Poljska, četrta Italija in peta Rusija.

Na ženski svetovni lestvici vodijo Kitajke pred Američankami in Srbkinjami, Slovenke so na 39. mestu.

Čebuljevih 16 točk, debi Kovačiča

Zadnji konec tedna se je začela nova sezona italijanske Superlege. V nedeljo sta se pred 2.260 gledalci srečala Ravenna in Trentino. Trentino je bil boljši s 3:0 (26, 15, 21), pri čemer je bil s 16 točkami (od tega trije bloki in trije asi) najučinkovitejši novinec v ekipi Trentina Klemen Čebulj. MVP tekme je bil sicer srbski odbojkar Srečko Lisinac z 12 točkami in 82-odstotno učinkovitostjo v napadu. Lisinac je bil v idealni postavi letošnjega EP-ja.

V ekipi Ravenne je (z zelo dobro igro) v italijanskem prvenstvu debitiral libero slovenske reprezentance Jani Kovačič.