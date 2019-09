Srbkinje so po letih 2011 in 2017 tretjič osvojile evropski naslov. Foto: EPA

V tekmi številnih preobratov je bilo napeto vse do konca. Srbija je povedla z 2:1 v nizih in v četrtem vodila najprej z 18:15, nato pa še z 21:9, toda gostiteljice turnirja so odgovorile s tremi zaporednimi točkami in izkoristile že prvo žogo za izenačenje. Turkinje so odlično začele odločilni niz, ko so povedle s 5:2, 7:4 in 9:6. Sledila je srbska serija 5:0. Po izenačenju na 11. in 12. točki pa si je Srbija pot na vrh utrla z vodstvom 14:12.

Za najkoristnejšo posameznico turnirja je bila drugič zapored izbrana 22-letna Tijana Bošković, ki je bila za MVP imenovana tudi ob lanskem slavju Srbkinj na svetovnem prvenstvu. Bron so osvojile Italijanke, ki so s 3:0 premagale Poljsko. Slovenija je na koncu osvojila 16. mesto.

FINALE, Ankara:

SRBIJA - Turčija

3:2 (-21, 21, 21, -22, 13)

Bošković 23, Mihajlović 22, M. Popović 11; Boz 16, Baladin in Günes po 11.

Za tretje mesto:

ITALIJA - Poljska

3:0 (23, 20, 24)

Polfinale:

SRBIJA - Italija

3:1 (22, 21, -21, 20)

TURČIJA - Poljska

3:1 (17, 16, -14, 18)