Dvoboja s Srbijo bosta dober test pred evropskim prvenstvom. Foto: www.alesfevzer.com

Še deset dni loči odbojkarje od začetka evropskega prvenstva. Slovenija bo v Stožicah gostila skupino C, v kateri bodo poleg gostiteljice še Rusija, Finska, Turčija, Belorusija in Severna Makedonija, v Ljubljani pa bodo nato še zaključni boji, vključno s polfinalom. Slovenski odbojkarji bodo zadnji del priprav v celoti opravili v Ljubljani, varovance Alberta Giulianija pa v torek in sredo čakata tekmi proti Srbiji. V torek bo tekma ob 20.00, v sredo pa bo dvobojna željo obeh selektorjev odigran za zaprtimi vrati.

Nasprotnike, ki jih po novem vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, zelo dobro poznajo. "Srbe zelo dobro poznamo in vemo, da so vrhunska ekipa. Ti dve tekmi bosta dober pokazatelj naše pripravljenosti pred evropskim prvenstvom, sploh, ker bo novi selektor Boba Kovač v njihovo igro verjetno vnesel nekaj novosti, kar bo tudi nam koristilo. Ne glede na to, da bomo igrali prijateljsko tekmo, jo bomo odigrali na najvišji možni ravni," je povedal Alen Pajenk.

Tudi sprejemalec Klemen Čebulj meni, da tekmi s Srbi, ki bodo potem, ko se jim ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Tokiu, skušali letošnjo reprezentančno sezono reševati na evropskem prvenstvu, prihajata ob pravem času: "Mislim, da bosta to tekmi, ki bosta pokazali kar dosti stvari, predvsem, kako dobro smo pripravljeni in kje so še tiste finese, ki jih moramo v zadnjih dneh še odpraviti oz. popraviti. Mislim, da bi moral biti naš sistem zdaj že pripravljen in da vsi vemo, kakšno vlogo imamo v ekipi in kaj se od nas pričakuje ter kako moramo delati in sodelovati kot ekipa. Kakorkoli, mislim, da bosta tekmi za nas nekaj pozitivnega in dobra popotnica za prihajajoče evropsko prvenstvo."