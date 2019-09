Viki Grošelj in Davo Karničar sta bila dobra prijatelja. Foto: MMC RTV SLO

"Popolnoma sem šokiran, še toliko bolj, ker se to ni zgodilo v hribih. To se je zgodilo tako rekoč v domačem okolju. Nisem sposoben povedati kaj drugega. Skozi glavo mi gre samo to, da sva bila skupaj na petih himalajskih odpravah in tudi drugače lepo sodelovala v življenju in sam pravzaprav še zbiram misli," je za STA razmišljal Viki Grošelj, dober poznavalec alpinizma, tudi sam vrhunski alpinist in vodja odprav v najvišja gorstva.

Slovenija pomeni znak za kakovost

Karničar, ki je leta 2000 kot prvi Zemljan smučal z vrha Everesta, je bil cenjen doma in v tujini, Grošelj meni celo: "Da je bil v tujini bolj cenjen kot doma. Slovenija je vendarle en majhen prostor, kjer vsak pozna vsakogar. In tudi zaradi tega, ker smo si tako blizu, jemljemo Davorjeve podvige kot nekaj samo po sebi umevnega, kar je vrhunskim slovenskim plezalcem popolnoma domače. Ko pa vidiš, kako v tujini s takšnim pozitivnim strahospoštovanjem sprejemajo besedo Slovenija. Če prihajaš iz Slovenije, je namreč to znak za vrhunsko kakovost in za izjemne dosežke. In Davo je bil brez dvoma eden nosilcev te dobre besede, tega spoštovanja vrednega odnosa ostalega sveta do Slovenije."

Bil je nesporni mojser

Davo Karničar je svojo nišo našel v kombinaciji alpinizma in ekstremnega smučanja. "Lahko mirno rečem, da se je ekstremno smučanje rodilo iz turnega smučanja. Ko se je strmina nagibala že zunaj meja sprejemljive varnosti. Tam se je odpiral svet ekstremnega smučanja, kjer je bil Davo nesporni mojster. Nekako je bilo to prav v njegovi osebnosti. 'Poklopile' so se tri pomembne stvari. Prva je, da je bil izjemen alpinist, da je obvladal gore, plezanje do vrhunskosti. Druga je bila ta, da je bil tudi vrhunski alpski smučar, ves čas na meji med A in B slovensko smučarsko reprezentanco, ter da je bil kar nekaj let serviser v svetovnem pokalu v alpskem smučanju," je Karničarja opisal Grošelj.

V delovni nesreči umrl alpinist Davo Karničar

Sodelovala na petih odpravah

"Pri njem se je smučarsko in alpinistično znanje nakopičilo v eni osebi. In to je Davo poosebljal in znal iz vsega potegniti tisto najboljše, najpomembnejše. Mislim, da take osebnosti ni nikjer v svetu, kolikor sledim tem stvarem; torej da bi imel tako široka in poglobljena znanja v vseh treh ključnih prvinah za to, da si uspešen ekstremni smučar. Prvič sva bila skupaj na odpravi leta 1993, ko smo prvič poskušali presmučati K2, oziroma ga je Davo skušal presmučati, pa mu je vihar odnesel smuči. Potem sva bila skupaj ob njegovem mejniku, ko smo Slovenci zaokrožili vzpone na vseh 14 osemtisočakov na tak eleganten način, ko sta Davo in njegov brat Drejc smučala z osemtisočaka Anapurna. To je bilo leta 1995," se spominja Grošelj.

"Leta 1996 sem vodil odpravo, ko smo prvič poskušali presmučati Everest s severne strani, pa se je žal zaradi Davovih ozeblin zadeva končala na 8200 metrih. Četrtič sva bila skupaj na Daulagiriju, osemtisočaku v nepalski Himalaji. In potem petič, leta 2001 po njegovem uspehu na Everestu, ko smo skušali presmučati šesto najvišjo goro sveta Čo Oju," je odprave zaokrožil Grošelj.

56-letni Karničar se je smrtno ponesrečil v ponedeljek med spravilom lesa v bližini Jezerskega, kjer je bil doma. Opravil je več kot 1500 alpinističnih in smučarsko alpinističnih tur. Bil je prvi, ki je smučal z vrha vseh najvišjih gora vsake celine.