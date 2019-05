Tjaša Kysselef bo eden glavnih slovenskih adutov. Foto: www.alesfevzer.com

Bertoncelj si je po evropskem prvenstvu vzel daljši premor, da odpravi vse zdravstvene težave. Klavoro je v hrbtu uščipnilo prejšnji teden in je zaradi tega izpustil že Osijek.

Na parterju bosta tako nastopila Luka Terbovšek in Jure Weingerl, na konju z ročaji Jure Pavlica in Luka Kišek, na krogih Luka Bojanc, na bradlji pa "kapetan" Alen Dimic.

"Reprezentanca je pomlajena. Sašo si je vzel počitek, Roka je prejšnji teden doletela poškodba hrbta. Imamo fante, ki bodo po mojem mnenju dobro zastopali naše barve," je pojasnil selektor moške ekipe Sebastijan Piletič, o nastopu Dimica, ki letos še ni tekmoval, pa je dodal: "Glede na to, da ni več rosno mlad, izbiramo tekme, ki so primerne zanj. Domača tekma je tista, ki si jo je celo leto želel. Tekmoval bo le na bradlji, morda na drogu, če bo pripravljen."

Ženski del ekipe bo sestavljen iz trojice telovadk, ki nastopajo na večini tekem, preostale so mlajše. Selektor Andrej Mavrič največ pričakuje od Teje Belak in Tjaše Kysselef, ki sta pretekli konec tedna na svetovnem pokalu v Osijeku na preskoku osvojili prvo in tretje mesto, ter Adele Šajn, najboljše Slovenke na gredi ter finalistke Osijeka na parterju. Sicer pa so na seznamu prijavljenih še Lucija Hribar, Brina Plevčak in Gaja Žabnikar.

"Po EP-ju imam težave z nogo, ampak sem sama izrazila željo, da bi tekmovala. Tudi ker sem lani izpustila domači svetovni pokal in si letos tega ne želim. Tekmovala bom z lažjim skokom," je pojasnila Belakova, Kysselefova pa je dodala: "V Kopru želim narediti skoka, kot ju znam. Če bo tako, bom srečna. V Koper grem z visokimi pričakovanji."

Od tujih tekmovalcev so na seznamu prijavljenih lanski evropski prvak na konju z ročaji Rhys McClenaghan, Zsofia Kovacs, srebrna na EP-ju 2017 v mnogoboju, Izraelca Aleksander Šatilov, večkratni dobitnik medalj na SP-ju in EP-ju, ter Andrej Medvedjev, aktualni evropski podprvak na preskoku.

V koprski dvorani Bonifika bodo v četrtek in petek kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih.