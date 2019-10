Včasih se je težko strinjati s pregovorom, da pogled pove več kot tisoč besed. Ob pogledu na obraz Billa Belichicka je težko ugotoviti, ali je ravno 300. zmagal ali izgubil. Foto: Reuters

Patsi so pred svojimi gledalci v deževnem vremenu slavili s 27:13. Levji delež so opravili v prvi četrtini, ki so jo dobili s 17:0. Tekač Clevelanda Nick Chubb je v tem delu v dveh zaporednih napadih izgubil žogo.

Pravi test bo naslednji teden

"Edino, kar je bolje od 300 zmag, je 301 zmaga," je zmago komentiral Tom Brady. Podajalec Patriotov je imel solidno tekmo (podaje: 20/36 za 259 jardov in 2 zadetka). Najboljšo ekipo te sezone čaka naslednji teden bolj resen test, saj bodo gostovali v Baltimoru, ki ta teden počiva.

San Francisco po tleh dosegel pet TD-jev

Same zmage niza le še San Francisco, ki se je tokrat znesel nad Carolino (51:13). Domačo podajalec Jimmy Garappolo je vrgel tri podaje za zadetek. 49ersi so blesteli po tleh, saj so pridobili kar 232 jardov, na ta način pa dosegli kar pet zadetkov. Junak je bil Tevin Coleman (105 jardov, trije zadetki).

Drew Brees spet razveseljuje navijače New Orleansa. Foto: Reuters

Zmagovita vrnitev Drewa Breesa

Drew Brees se je vrnil v kader New Orleansa, ki je pred svojimi gledalci premagal Arizono z 31:9. Brees je zbral 373 jardov in tri podaje za zadetek. "V trebuhu sem čutil metuljčke. Bilo je veliko vznemirjenja. Ko se je bližal čas za začetek, sem bil le hvaležen, da lahko igram." Na koncu so bili hvaležni tudi gledalci. Svetvniki so na poti do zmage v svoji diviziji.

Mahomes vendarle ni igral

V derbiju kroga je Green Bay v gosteh premagal Kansas City z 31:24. Aaron Rodgers je vrgel tri podaje za zadetek, Chiefsi pa so igrali brez poškodovanega Patricka Mahomesa (ki je med tednom sicer opravil nekaj treningov).

V treh alinejah:

- Igralec Houstona J. J. Watt se je poškodoval pri zmagi nad Oaklandom (27:24), zanj je sezona končana.

- LA Chargersi so v gosteh premagali Chicago s 17:16. Ob izteku časa je domači igralec Eddy Pineiro zgrešil prosti strel, dolg 41 jardov.

- Adam Vinatieri je igral 200. tekmo za Indianapolis. 22 sekund pred koncem je zadel prosti strel (51 jardov) za zmago nad Denverjem (15:13).

Liga NFL, 8. teden:

MINNESOTA - WASHINGTON 19:9

ATLANTA - SEATTLE 20:27

BUFFALO - PHILADELPHIA 13:31

CHICAGO - LA CHARGERS 16:17

DETROIT - NY GIANTS 31:26

TENNESSEE - TAMPA BAY 27:23

LA RAMS - CINCINNATI 24:10

NEW ORLEANS - ARIZONA 31:9

JACKSONVILLE - NY JETS 29:15

HOUSTON - OAKLAND 27:24

SAN FRANCISCO - CAROLINA 51:13

INDIANAPOLIS - DENVER 15:13

NEW ENGLAND - CLEVELAND 27:13

KANSAS CITY - GREEN BAY 24:31

Ponedeljek:

PITTSBURGH - MIAMI

Prosta:

DALLAS, BALTIMORE

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 8 0 0 4-0 6-0 Buffalo Bills 5 2 0 2-1 4-1 New York Jets 1 6 0 0-3 0-5 Miami Dolphins 0 6 0 0-2 0-4

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 5 2 0 2-1 3-2 Pittsburgh Steelers 2 4 0 1-1 2-2 Cleveland Browns 2 5 0 1-0 2-2 Cincinnati Bengals 0 8 0 0-2 0-4

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Indianapolis Colts 5 2 0 2-0 4-2 Houston Texans 5 3 0 1-1 4-1 Jacksonville Jaguars 4 4 0 1-1 4-2 Tennessee Titans 4 4 0 0-2 2-4

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 5 3 0 2-0 4-2 Oakland Raiders 3 4 0 1-1 2-2 Los Angeles Chargers 3 5 0 0-1 2-4 Denver Broncos 2 6 0 1-2 2-4

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 4 3 0 3-0 3-2 Philadelphia Eagles 4 4 0 1-1 2-4 New York Giants 2 6 0 1-1 2-4 Washington Redskins 1 7 0 0-3 0-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 7 1 0 3-0 4-1 Minnesota Vikings 6 2 0 1-2 5-2 Detroit Lions 3 3 1 0-2 2-2-1 Chicago Bears 3 4 0 1-1 2-2

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 7 1 0 1-0 5-1 Carolina Panthers 4 3 0 1-1 2-3 Tampa Bay Buccaneers 2 5 0 1-2 2-4 Atlanta Falcons 1 7 0 0-0 1-4

Zahod