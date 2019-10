San Francisco je letos še brez poraza. Foto: Reuters

Gostitelji so začeli udarno, v prvih sedmih akcijah so tekli in dosegli zadetek. Pozneje se je izkazalo, da so bile to njihove edine točke na tekmi. San Francisco je oba zadetka dosegel po tleh, preostalih šest točk pa je s prostima streloma dosegel Robbie Gould.

Nogometaše Dallasa čaka izjemno naporen drugi del sezone. Foto: Reuters

Darnold popeljal Jetse do prve zmage

Za največje presenečenje kroga so poskrbeli NY Jetsi, ki so pred svojimi gledalci šokirali Dallas s 24:22. Po zdravstvenih težavah se je v napad zelenih vrnil Sam Darnold in z dvema podajama za zadetek pomagal k visokemu vodstvu z 21:6. Dallas je imel sicer možnost, da izsili podaljšek. Podajalec Dak Prescott je 43 sekund pred koncem s tekom dosegel zadetek, a Kavbojem nato ni uspela akcija za dve točki. Dallas je po treh zmagah zdaj izgubil tretjič zapored. Za Jetse je bila to prva zmaga v sezoni.

Chiefsi niso več strah in trepet

V manjših težavah je Kansas City, ki je izgubil še drugič zapored. Tokrat je uvodno četrtino proti Houstonu dobil s 17:3, na koncu pa klonil z 31:24. Gostujoči podajalec Deshaun Watson je vrgel za 280 jardov in en zadetek, dvakrat pa se je v končni coni znašel še sam z žogo v rokah. Domači podajalec Patrick Mahomes (273 jardov, trije zadetki) je prvič v sezoni vrgel prestreženo podajo.

Lamar Jackson se je izkazal s svojimi nogami. Foto: Reuters

Jackson blizu rekorda Michaela Vicka

Baltimore je pred svojimi gledalci na divizijskem derbiju ugnal Cincinnati s 23:17. Domači podajalec Lamar Jackson je po tleh pridobil kar 152 jardov, s čimer je bil blizu rekorda Michaela Vicka. Ta je na eni tekmi v vlogi tekača zbral 173 jardov, kar je še vedno rekord med podajalci.

Seattle niza zmage

Nogometaši Seattla so prvič po 39 letih dobili prve tri tekme v gosteh, tokrat so bili boljši od Clevelanda z 32:28. Russell Wilson je obe podaji za zadetek vrgel v naročje Jarona Browna. Domači podajalec Baker Mayfield je vrgel kar tri prestrežene podaje.

Winston zbral kar 400 jardov, a ...

Še slabšo tekmo je imel podajalec Tampe Bay Jameis Winston. Buccaneerse so pred svojimi gledalci izgubili proti Carolini s 37:26. Winston je s podajami sicer zbral 400 jardov, a je vrgel kar pet prestreženih podaj, s temi je Carolina dosegla kar 17 točk in tlakovala pot do četrte zaporedne zmage.

Liga NFL, 6. teden:

NEW ENGLAND - NY GIANTS 35:14

TAMPA BAY - CAROLINA 26:37

CLEVELAND - SEATTLE

KANSAS CITY - HOUSTON 24:31

MIAMI - WASHINGTON 16:17

MINNESOTA - PHILADELPHIA 38:20

JACKSONVILLE - NEW ORLEANS 6:13

BALTIMORE - CINCINNATI 23:17

LA RAMS - SAN FRANCISCO 7:20

ARIZONA - ATLANTA 34:33

DENVER - TENNESSEE 16:0

NY JETS - DALLAS 24:22

LA CHARGERS - PITTSBURGH 17:24

Ponedeljek:

GREEN BAY - DETROIT

Prosti:

BUFFALO, CHICAGO, INDIANAPOLIS, OAKLAND

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 6 0 0 3-0 4-0 Buffalo Bills 4 1 0 1-1 3-1 New York Jets 1 4 0 0-2 0-3 Miami Dolphins 0 5 0 0-1 0-3

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 4 2 0 2-1 3-2 Cleveland Browns 2 4 0 1-0 2-1 Pittsburgh Steelers 2 4 0 1-1 2-2 Cincinnati Bengals 0 6 0 0-2 0-3

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Houston Texans 4 2 0 1-0 3-0 Indianapolis Colts 3 2 0 1-0 2-2 Jacksonville Jaguars 2 4 0 1-1 2-2 Tennessee Titans 2 4 0 0-2 1-4

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 4 2 0 1-0 3-2 Oakland Raiders 3 2 0 1-1 2-1 Denver Broncos 2 4 0 1-1 2-2 Los Angeles Chargers 2 4 0 0-1 2-3

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Philadelphia Eagles 3 3 0 1-0 2-3 Dallas Cowboys 3 3 0 2-0 2-2 New York Giants 2 4 0 1-1 2-2 Washington Redskins 1 5 0 0-3 0-4

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 4 1 0 2-0 3-1 Minnesota Vikings 4 2 0 0-2 3-2 Detroit Lions 2 1 1 0-0 1-0-1 Chicago Bears 3 2 0 1-1 2-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 5 1 0 1-0 3-1 Carolina Panthers 4 2 0 1-1 2-2 Tampa Bay Buccaneers 2 4 0 1-2 2-4 Atlanta Falcons 1 5 0 0-0 1-2

Zahod