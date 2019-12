Igralci Philadelphie se lahko z zmago nad New York Giantsi v zadnjem tednu rednega dela sezone uvrstijo v končnico. Foto: Reuters

Cowboysi bi z zmago v 'mestu bratske ljubezni' še drugič zapored osvojili divizijo NFC Vzhod in hkrati divizijskemu tekmecu preprečili končnico, a so na Lincoln Financial Fieldu zatajili. Dallasov podajalec Dak Prescott, ki je zaključil 25 od 44 podaj za 265 jardov, je igral z bolečinami v ramenskem obroču, kar se je na igri ekipe iz Teksasa izdatno poznalo.

Žal usoda ni več v naših rokah. Vse, kar lahko naredimo, je to, da naslednji teden zmagamo proti Washingtonu. Jason Garrett, trener Dallasa

Tudi sicer Prescott ni imel pretirano razpoloženih soigralcev, slab dan je imel tekač Ezekiel Elliott, ki na tekmah proti Philadelphii v povprečju dosega po 115 jardov, tokrat je zbral vsega 47 jardov.

Na drugi strani je domači podajalec Carson Wentz zaključil 31 od 40 podaj za 319 jardov, podal je tudi za zadetek lovilca Dallasa Goederta v prvi četrtini.

Cowboysi brez zadetka

Dallas zadetka ni dosegel, 9 točk je zbral s prostimi streli Kaia Forbatha v drugi in zadnji četrtini. V zadnjem napadu na tekmi je imel priložnost za izenačenje ob morebitnem zadetku in dodatnih dveh točkah, a je domači branilec Sidney Jones odbil podajo, namenjeno Michaelu Gallupu v končni coni. "Tekma se lomi, zavedaš se, da moraš preprečiti zadetek nasprotniku, čas je, da prevzameš odgovornost. Ko se nam ponudijo takšne priložnosti, jih bomo izkoristili," je po tekmi dejal Jones.

New York Jetsi so na stadionu Metlife v New Jerseyju šokirali Pittsburgh, ki že od druge tekme sezono igra brez prvega podajalca Bena Roethlisbergerja. Foto: Reuters

Skozi šivankino uho v končnico?

Dallas se v končnico Lige NFL še vedno lahko uvrsti, a usode ne drži več v svojih rokah. Namreč, v zadnjem tednu rednega dela sezone mora na svojem terenu ugnati zadnjeuvrščeno ekipo konference NFC, Washington Redskinse, medtem ko mora Philadelphia kloniti pred New York Giantsi v gosteh. "Žal usoda ni več v naših rokah. Vse, kar lahko naredimo, je to, da naslednji teden zmagamo proti Washingtonu," je po tekmi dejal Dallasov glavni trener Jason Garrett, ki pri navijačih Dallasa uživa vse manj podpore.

Jetsi šokirali Steelerse

Za presenečenje so med drugim poskrbeli tudi New York Jetsi, ki so na svojem stadionu s 16:10 premagali Pittsburgh Steelerse in jim izdatno otežili pot v končnico. Gostje so se po zaostanku v prvi četrtini nato v drugem delu prvega polčasa vrnili in z zadetkom Diontaeja Johnsona izid izenačili na 10. A v nadaljevanju nikakor niso uspeli žoge poslati v končno cono, gostitelji so si pot do zmage tlakovali z dvema zadetima prostima streloma Sama Fickna. "Ni veliko za povedati. V tem delu sezone imaš dva scenarija: ali zmagaš ali pa utihneš. Danes nismo opravili svojega dela. Za to sprejemamo odgovornost in posledice," je bil po tekmi kratek in jedrnat glavni trener Pittsburgha Mike Tomlin. Njegova ekipa se v končnico prek 'wild carda' še vedno lahko uvrsti, a mora za to v zadnjem delu sezone premagati vodilno ekipo lige Baltimore Ravense, obenem morajo Tennessee Titansi izgubiti v Houstonu.

'Beast mode' se vrača v Seattle Veteranski tekač Marshawn Lynch bo do konca letošnje sezone pomagal Seattle Seahawksom - ekipi, s katero je februarja 2014 tudi osvojil Super Bowl. S Seahawksi je sklenil pogodbo do konca letošnje sezone, torej za tekmo zadnjega kroga proti San Francisco 49ersom in končnico. Lynch je za Seattle predtem igral med letoma 2010 in 2015. Po upokojitvi se je vrnil in zadnji dve sezoni igral za Oakland Raiderse.

Liga NFL, 16. teden:

DENVER - DETROIT 27:17

NEW ENGLAND - BUFFALO 24:17

LA CHARGERS - OAKLAND 17:24

SAN FRANCISCO - LA RAMS 34:31

TAMPA BAY - HOUSTON 20:23

ATLANTA - JACKSONVILLE 24:12

CLEVELAND - BALTIMORE 15:31

TENNESSEE - NEW ORLEANS 28:38

INDIANAPOLIS - CAROLINA 38:6

MIAMI - CINCINNATI *38:35

NY JETS - PITTSBURGH 16:10

WASHINGTON - NY GIANTS 35:41

PHILADELPHIA - DALLAS 9:17

SEATTLE - ARIZONA 13:27

CHICAGO - KANSAS CITY 3:26

MINNESOTA - GREEN BAY 10:23

Lestvice, Konferenca AFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens * 13 2 0 4-1 9-2 New England Patriots * 12 3 0 5-0 8-3 Kansas City Chiefs * 11 4 0 5-0 8-3 Houston Texans * 10 5 0 4-1 8-3 Buffalo Bills * 10 5 0 3-2 7-4 Tennessee Titans 8 7 0 2-3 6-5 Pittsburgh Steelers 8 7 0 3-2 6-5 Oakland Raiders 7 8 0 3-2 5-6 Indianapolis Colts 7 8 0 3-2 5-6 Cleveland Browns 6 9 0 3-2 6-5 Denver Broncos 6 9 0 2-3 5-6 New York Jets 6 9 0 1-4 3-8 Los Angales Chargers 5 10 0 0-5 3-8 Jacksonville Jaguars 5 10 0 1-4 5-6 Miami Dolphins 4 11 0 1-4 3-8 Cincinnati Bengals 1 14 0 0-5 1-10

Konferenca NFC

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca San Francisco 49ers * 12 3 0 4-1 9-2 Green Bay Packers * 12 3 0 5-0 9-2 New Orleans Saints * 12 3 0 4-1 8-3 Seattle Seahawks * 11 4 0 3-2 8-3 Minnesota Vikings * 10 5 0 2-3 7-4 Philadelphia Eagles 8 7 0 4-1 6-5 Los Angeles Rams 8 7 0 2-3 6-5 Chicago Bears 7 8 0 3-2 6-5 Dallas Cowboys 7 8 0 4-1 6-5 Tampa Bay Buccaneers 7 8 0 2-3 5-6 Atlanta Falcons 6 9 0 3-2 5-6 Arizona Cardinals 5 9 1 1-4 3-7-1 Carolina Panthers 5 10 0 1-4 2-9 New York Giants 4 11 0 2-3 3-8 Detroit Lions 3 11 1 0-5 2-8-1 Washington Redskins 3 12 0 0-5 2-9

Opomba: Ekipe z zvezdico so že v končnici.