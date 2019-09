Ni še jasno, kako resna je poškodba Drewa Breesa Foto: Reuters

Ta se je poškodoval že v drugem napadu, ko ga je zaustavil Aaron Donald. Ramsi so znali unovčiti priložnost in hitro zdrveli v lepo prednost. Jared Goff je podal za zadetek, enkrat pa se je v končni coni znašel tudi sam. Svoje je dodala obramba, ki je Saintsom preprečila napadalni zadetek prvič po letu 2016.

Antonio Brown je ujel polovico od osmih žog, ki so mu bile namenjene. Foto: Reuters

Stroj po imenu Pats se je ogrel

V dresu New Englanda je uspešno debitiral Antonio Brown, ki je prejšnji teden po kratki sagi v Oaklandu pristal v predmestju Bostona. Brown se je veselil prvega zadetka v novem dresu. Tom Brady je bil ob visoki zmagi v Miamiju (43:0) suveren, podal je za dva zadetka, enkrat pa se je v končno cono stegnil še sam. Strokovnjaki so že dalj časa opozarjali, da Patsi že dolgo niso imeli tako dobre obrambe, ta se je v zadnji četrtini izkazala z dvema "pick 6".

Big Ben v drugem polčasu ni igral

Pittsburgh je izgubil še drugič zapored, kar se mu je zgodilo šele drugič v 13-letni eri trenerja Mika Tomlina. Tokrat je pred svojimi gledalci moral priznati premoč Seattlu, ki je bil boljši z 28:26. Pri zmagovalcih je blestel podajalec Russell Wilson (300 jardov, 3 podaje za zadetek). Jeklarji so v drugem polčasu ostali brez podajalca Bena Roethlisbergerja, ki si je poškdoval komolec.

Sanjska četrtina Mahomesa

Kansas City je v gosteh brez težav premagal Oakland z 28:10. Gostitelji so sicer prvo četrtino dobili z 10:0, a nato je roko naravnal lanski MVP Patrick Mahomes. Ta prvič v sicer kratki karieri v uvodni četrtini ni dosegel točke, v drugi pa je naravnal roko in vrgel kar za štiri zadetke in 278 jardov. Tekmo je končal s 443 jardi. V drugem polčasu ekipi nista dosegli niti ene točke.

Tveganje Marrona se ni izplačalo

In še zanimivost iz tekme Houston - Jacksonville, kjer so Teksašani zmagali s 13:12. Jaguarji so pol minute pred koncem dosegli zadetek, s katerim so postavili izid tekme. Večina je pričakovala strel za dodatno točko, ki bi najbrž prinesel podaljšek, a gostujoči trener Doug Marrone se je odločil za bolj tvegano akcijo za dve točki, ki bi prinesla zmago. A šlo je za račun brez krčmarja, saj je Justin Reid tik pred golovo črto ustavil nalet Leonarda Fournetta.

Podajalec Baltimora Lamar Jackson je pri zmagi nad Arizono vrgel dve podaji za zadetek, po tleh pa je priboril 120 jardov. Jackson je samo na dveh letošnjih tekmah po zraku dosegel sedem zadetkov, lani jih je 6 na sedmih tekmah. Foto: Reuters

Liga NFL, 2. teden:

CAROLINA - TAMPA BAY 14:20

CINCINNATI - SAN FRANCISCO 17:41

DETROIT- LA CHARGERS 13:10

GREEN BAY - MINNESOTA 21:16

TENNESSEE - INDIANAPOLIS 17:19

MIAMI - NEW ENGLAND 0:43

NY GIANTS - BUFFALO 14:28

PITTSBURGH - SEATTLE 26:28

WASHINGTON - DALLAS 21:31

BALTIMORE - ARIZONA 23:17

HOUSTON - JACKSONVILLE 13:12

OAKLAND - KANSAS CITY 10:28

DENVER - CHICAGO 14:16

LA RAMS - NEW ORLEANS 27:9

ATLANTA - PHILADELPHIA 24:20

Ponedeljek:

NY JETS - CLEVELAND

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 2 0 0 1-0 2-0 Buffalo Bills 2 0 0 1-0 1-0 New York Jets 0 1 0 0-1 0-1 Miami Dolphins 0 2 0 0-1 0-2

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 2 0 0 0-0 1-0 Cleveland Browns 0 1 0 0-0 0-1 Pittsburgh Steelers 0 2 0 0-0 0-1 Cincinnati Bengals 0 2 0 0-0 0-0

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Indianapolis Colts 1 1 0 1-0 1-1 Houston Texans 1 1 0 1-0 1-0 Tennessee Titans 1 1 0 0-1 1-1 Jacksonville Jaguars 0 2 0 0-1 0-2

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 2 0 0 1-0 2-0 Oakland Raiders 1 1 0 1-1 1-1 Los Angeles Chargers 1 1 0 0-0 1-0 Denver Broncos 0 2 0 0-1 0-1

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 2 0 0 2-0 2-0 Philadelphia Eagles 1 1 0 1-0 1-1 New York Giants 0 2 0 0-1 0-1 Washington Redskins 0 2 0 0-2 0-2

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 2 0 0 2-0 2-0 Detroit Lions 1 0 1 0-0 0-0-1 Minnesota Vikings 1 1 0 0-1 1-1 Chicago Bears 1 1 0 0-1 0-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Tampa Bay Buccaneers 1 1 0 1-0 1-1 Atlanta Falcons 1 1 0 0-0 1-1 New Orleans Saints 1 1 0 0-0 0-1 Carolina Panthers 0 2 0 0-1 0-2

Zahod