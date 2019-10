Letos na štartu Ljubljanskega maratona ne bo posebne gneče, saj je za nedeljske teke prijavljenih 3.000 tekačev manj kot lani. Tudi dežniki ne bodo potrebni, napovedano je sončno in toplo vreme. Foto: BoBo

Leta 2015 je na Ljubljanskem maratonu na vseh treh razdaljah (10, 21 in 42 kilometrov) teklo 16.500 udeležencev, zorela je ideja, da je središče Ljubljane premajhno za vse večjo množico in da bi se bilo morda pametno preseliti v Stožice. Letos (maraton bo to nedeljo, 27. oktobra) posebne gneče ne bo, za nedeljske teke je prijavljenih 13.845 tekačev, od tega 1.999 na 42-km razdalji (1.549 tekačev in 450 tekačic). Organizatorji so celo ponovno odprli prijave, tako da se bo mogoče prijaviti tudi na tekaškem sejmu od četrtka do sobote, vendar pa dražji prijavnini (70 evrov).

Bazen slovenskih tekačev se je očitno izčrpal. Tudi manjše cestne tekme lokalnega značaja stagnirajo, medtem pa so vse bolj priljubljeni takoimenovani trail teki in gorski teki. Ljudje so namreč vedno bolj usmerjeni k naravi, tako zaradi doživetja kot zaradi manjše možnosti poškodb. Uroš Kožar

Vse bolj priljubljeni teki v naravi

"Relativno veliko tekov je pri nas. Poleg tega so številni tekači že dolgo v pogonu in so šli že petkrat ali destkrat na Ljubljanski maraton, zato jim to ne predstavlja več posebnega izziva. Gre torej za nekakšen naraven upad, ne pa za kakšno krizo," nam je povedal tekaški trener Blaž Kavčič. Podobno meni Uroš Kožar, tekaški trener pri Kinvitalu, ki ni pričakoval, da bo za 24. Ljubljanski maraton prijavljenih kar 3.000 tekačev manj. "To je presenetljivo, a nekoliko tudi pričakovano. Bazen slovenskih tekačev se je očitno izčrpal. Tudi manjše cestne tekme lokalnega značaja stagnirajo, medtem pa so vse bolj priljubljeni takoimenovani trail teki in gorski teki. Ljudje so namreč vedno bolj usmerjeni k naravi, tako zaradi doživetja kot zaradi manjše možnosti poškodb."

V cilju brezplačno pivo

Uroš Kožar je s sodelavci v Kranjski Gori septembra prvič organiziral trail tek (na različnih razdaljah, od 10 km do 60 km), odziv je bil odličen. "1.120 prijavljenih je bilo. To nas je presenetilo, smo pa zgodbo zapeljali v doživetje, da ne gre samo za tek, ampak za en kompleten vikend paket dobrega počutja." Sem očitno sodi tudi brezplačno pivo na koncu teka: "Ultramaratoncem po toliko kilometrih uživanja sladkih pijač na koncu paše nekaj grenkega." Štartnina v Kranjski Gori je bila konkurenčna tisti na Ljubljanskem maratonu. "Najcenejša, na 10 km, je bila 28 evrov. Štartnina na Ljubljanskem maratonu se mi sicer zdi ugodna, 40 evrov za maraton ni veliko, morda je drago le za tiste, ki gredo na 10 km."

Maratoncem v cilju paše pivo. Na fotografiji Kenenisa Bekele, ki je pred slabim mesecem v Berlinu le za dve sekundi zgrešil svetovni rekord. Foto: Reuters

V Berlinu ob progi milijon ljudi ... kadar je vreme lepo

32-letni Grega Letnar je letos prvič pretekel maratonsko razdaljo, odločil se je za Berlin. Zakaj Berlin (29. septembra) in ne Ljubljana? "Berlinski maraton je eden največjih na svetu, ima bogato zgodovino, tam padajo svetovni rekordi, zato je doživetje še večje. Vzdušje je izjemno, na štartu te preplavi izjemna energija. Ob progi je vedno ogromno ljudi. Za letos so napovedovali, da bo ob progi milijon gledalcev in 80 glasbenih skupin, ampak je deževalo in jih ni bilo toliko. Vseeno ni bilo niti metra, da ne bi bilo nikogar, ki bi ploskal. V Ljubljani ni toliko ljudi ob progi in je težje."

190 evrov in skoraj nobenega darila

Niti občutno višja prijavnina kot v Ljubljani ga ni ustavila. "Res je, za prijavnino sem odštel 190 evrov. Medtem ko v Ljubljani dobiš kakšno tekaško majico ali torbo, v Berlinu nisem dobil praktično ničesar. Zdelo se mi je malo čudno, pričakoval sem vsaj kakšno majico, a sem jo moral sam kupiti za 30 evrov. To me je negativno presenetilo. V vrečki smo dobili le nekaj promocijskih letakov in malo sončno kremo. Sicer ne vem, zakaj, saj je deževalo," nam je povedal rekreativni tekač iz okolice Kamnika.