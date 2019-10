Lani je bilo vreme na Ljubljanskem maratonu precej deževno, vseeno pa je padel fantastičen rekord proge: Etiopijec Sisay Lemma Kasaye je tekel 2:04:58. Foto: BoBo

"Kar malo se bojimo tega. Pretoplo bo za maraton. Vsi pridejo zelo 'našpičeni' na štart in lahko tečejo hitreje, kot bi bilo dobro zanje. Priporočamo, da so tekači že pred štartom primerno hidrirani, da zdravniške službe ne bodo imele dela," nam je povedala Barbara Železnik, vodja projekta Ljubljanski maraton.

Najtoplejši maraton je bil tisti leta 2005, ko so že zjutraj namerili 14 stopinj, ob 14. uri pa 18,8 stopinje. Najbolj mrzel ni bil maraton leta 2012, čeprav je bil zjutraj še sneg na ljubljanskih ulicah, ampak maraton leta 2003, ko je bilo zjutraj minus 2,8 stopinje, do 14. ure pa se je segrelo le do okrog pet stopinj.

Eliud Kipchoge ima najraje temperature med 7 in 14 stopinj. Foto: Reuters

Idealna temperatura 6,2 stopinje

Po ugotovitvah francoskih raziskovalcev, ki so analizirali izide 1,8 milijona maratoncev, je idealna temperatura za tekače (vključeni so tudi rekreativni tekači) 6,2 stopinje Celzija. Tekači iz Afrike imajo rajši višje temperature, za Eliuda Kipchoga, ki je pred dnevi na Dunaju 42 km pretekel hitreje od dveh ur, naj bi bile idealne temperature od 7 do 14 stopinj, vlažnost pa 80-odstotna.

Pomembno bo, da bodo tekači v nedeljo dovolj popili. Na maratonih so postojanke vsakih 5 km, tekačem so na voljo tudi geli, ki mišicam vlijejo dodatno moč.

Štart (pol)maratona premaknjen za 60 metrov

Organizatorji 24. Ljubljanskega maratona tudi sporočajo, da bo zaradi obnove Šumijeve stavbe nekoliko otežen prihod na štart. Barbara Železnik: "Priporočamo, da se na štart pomikajo iz smeri Trga Republike in poiščejo štartne cone, kot so objavljene na spletni strani Ljubljanskega maratona. Štart na 10 km bo pri hotelu Kubo, štart na 21 in 42 pa smo nekoliko prestavili, in sicer bo štart pri Drami, v primerjavi od lani približno 60 metrov stran v smeri proti Aškerčevi cesti."

Trasa polmaratona in maratona je malenkost spremenjena. "Dva ovinka sta malce porezana. V Rožni dolini na Cesti II bo ovinek manjši, kot je bil v preteklih letih, letos se gre tam naravnost na Šestovo. Na daljši trasi, na 42 km, se letos teče z Jurčkove direktno na Peruzzijevo."