William Accambray je tri sezone nosil dres PSG-ja. Foto: www.alesfevzer.com

Parižani imajo v zadnjih sezonah zastrašujoč igralski kader, navkljub zvezdnikom najvišjega kakovostnega razreda pa še niso osvojili Lige prvakov. V tej sezoni so odločeni, da "gredo do konca", hkrati pa želijo osvojiti prvo tekmo v skupinskem delu in se neposredno uvrstiti v četrtfinale.

Že pred tekmo se obeta presenečenje za gledalce v dvorani Zlatorog. Navijaška skupina Florijani namreč praznuje 25-letnico svojega obstoja in klub se je odločil, da jim ob tej priložnosti podari posebno darilo. Skupaj z znanimi slovenskimi oziroma celjskimi glasbeniki so namreč pripravili športno navijaško pesem, ki jo bosta zapela Boštjan Dermol in Tone Kregar, ter bo povezovala celjski šport, premierno pa jo bodo predstavili približno petnajst minut pred začetkom tekme.

S PSG-jem rokomet deluje kot preprosta igra

"Verjamem, da bi z zmago dodali češnjo na torti presenečenju, ki ga klub pripravlja za naše privržence. To je izvedljivo, vendar moramo imeti tudi nekaj sreče na svoji strani. Dokler upanje za osmino finala obstaja, bomo mi naredili vse, da to dosežemo, a pred nami je izjemno težka naloga," je uvodoma dejal trener Tomaž Ocvirk.

"Pri Parižanih rokomet deluje kot preprosta igra. Z njimi se bomo morali malce 'kockati' in naše število tehničnih napak zmanjšati na minimum, saj oni prav vsako napako kaznujejo s hitrim zadetkom. Moramo dati vse od sebe, potem bo morda tudi sreča na naši strani. Vsak igralec in trener je vesel, ko ima podporo polne dvorane. Vse naše privržence vabim, da nam pomagajo in skupaj poskušamo zaokrožiti lepo zgodbo, ki se piše okoli nedeljske tekme s PSG-jem," je dodal.

Moč nedeljskega tekmeca v celjskih vrstah najbolj pozna William Accambray, ki je v Parizu nastopal tri sezone, dvakrat bil tudi na zaključnem turnirju v Kölnu: "Zame je PSG najboljša ekipa na svetu. Mi moramo igrati tako, kot smo na zadnjih dveh tekmah s Szegedom in Flensburgom, oba sta prvaka svojih držav, prav tako je Pariz, zakaj ne bi izzvali še njih? Bomo pa morali odpraviti napake, ki so se nam zgodile v zaključku omenjenih tekem in nas stale točk. Vse je mogoče, lahko zmagamo, seveda pa potrebujemo za napredovanje nato še eno zmago in tudi nekaj sreče z izidi na drugih tekmah. Veselim se te tekme, vse je mogoče, pokazali smo, da lahko igramo zelo dobro."

SKUPINA B, 13. krog, nedelja ob 17.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - PARIS SG

Sobota:

NANTES - PICK SZEGED

Nedelja:

MOTOR ZAPOROŽJE - SKJERN

ZAGREB - FLENSBURG

Vrstni red: PSG 22, Pick Szeged 19, Flensburg 12, Nantes 11, Zagreb 10, Motor Zaporožje 9, Celje Pivovarna Laško 7, Skjern 6 točk.