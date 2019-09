Celje Pivovarna Laško in Flensburg-Handewitt sta do zdaj odigrala 16 tekem. Na petih je zmagala celjska zasedba, nazadnje v pretekli sezoni v Zlatorogu s 23:20. Enkrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom, enajstkrat pa je slavil trikratni nemški prvak. Foto: www.alesfevzer.com

"Zavedamo se, da je pred nami izjemno težka preizkušnja. Iz tekme v tekmo igramo bolje in vsi skupaj komaj čakamo na krstno tekmo v Ligi prvakov v tej sezoni, hkrati pa se zavedamo moči Flensburga," je na novinarski konferenci v uvodu dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"Četudi je nemška ekipa ostala brez dveh pomembnih členov iz prejšnje sezone, se to v njeni igri prav nič ne pozna. Naredili so določene korekcije in malce spremenili način igre v napadu in obrambi. Naša naloga je, da odigramo po najboljših močeh in se približamo svojemu maksimumu. Na nedeljski tekmi nimamo česa izgubiti, igrati moramo sproščeno. Prepričan sem, da bomo v tem primeru zelo blizu imenitnim Nemcem, ob tem pa si želim izdatno podporo naših privržencev," je še dodal Ocvirk.

"V teh enajstih mojih letih v dresu Celja je imela ekipa različne uvode, letošnja pa bo zaradi številnih kadrovskih sprememb še toliko bolj posebna. Lahko rečem, da je znotraj našega moštva prava 'kemija', pristop na tekmah in treningih pa je zelo dober," je povedal celjski kapetan David Razgor in pristavil: "Na nedeljski temi se moramo osredotočeni na našo igro. Flensburg je zahteven tekmec, ki bo želel letos v Zlatorogu popraviti spodrsljaj iz pretekle sezone. A verjamem, da bomo mi k tekmi pristopili tako, kot se od nas pričakuje. Želimo si dobre igre in upamo, da bo to dovolj za točko ali dve."

V letošnjem prestopnem roku je celjsko ekipo okrepil občasni reprezentant Patrik Leban, pred svojim krstnim nastopom v Ligi prvakov pa je povedal: "V nedeljo bom prvič zaigral v Ligi prvakov in prisotne je nekaj pozitivne nervoze, ki je vedno dobrodošla pred tako pomembno tekmo. V teh dveh dneh se bomo dobro pripravili na tekmeca in komaj čakam, da se začne tekma."

1. KROG, skupina A

Nedelja ob 17.00:

CELJE PL – FLENSBURG

Ob 19.00:

ELVERUM – AALBORG

Sobota ob 17.30:

PICK SZEGED – BARCELONA

Ob 20.00:

ZAGREB – PARIS SG