V Zlatorogu je potekal pravi rokometni spektakel. Foto: www.alesfevzer.com

Varovanci Tomaža Ocvirka so bili večji del prvega in večino drugega polčasa povsem enakovredni nemškim prvakom, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so malenkostno popustili in izgubili prvi par točk v domačem Zlatorogu.

Celjani so se po svojih najboljših močeh upirali trikratnim nemškim prvakom. V 12. minuti so resda zaostali za tri gole (4:7), a nato vendarle vzpostavili ravnotežje in v 20. minuti po golu Matica Grošlja izenačili na 8:8.

Celjani so zapravili prednost 18:15. Končnica je bila tako napeta, na koncu pa so se najbolj veselili gostje iz Nemčije. Foto: www.alesfevzer.com

Do konca prvega polčasa se je na igrišču odvijal povsem enakovreden boj, slovenski prvaki pa so po bojeviti in zelo kolektivni predstavi - med strelce se je v prvi polovici polčasa vpisalo kar deset igralcev - na veliki odmor odšli z golom zaostanka (12:13).

Rokometaši iz mesta ob Savinji so v začetku drugega polčasa še bolj dvignili raven svoje igre in v 34. minuti po golu Josipa Šarca prvič na dvoboju povedli s 15:14.

Hrvaški zunanji igralec v rumeno-modrem dresu je v naslednjem obdobju odigral pravo simultanko in svoje soigralce tri minute kasneje popeljal do vodstva s 17:15, v 39. minuti pa povišal na 18:15. Strateg Flensburga Maik Machulla je nemudoma zahteval minuto odmora, po nekaterimi korekcijami na taktičnem in kadrovskem področju - ob tem je bil izključen tudi Grošelj - so njegovi varovanci v 42. minuti znižali na 17:18, v 46. minuti pa tudi ujeli slovenske prvake (19:19).

Flensburg je v končnici pokazal več. Foto: www.alesfevzer.com

Celjska ekipa je v prelomnih trenutkih dvoboja imela kar nekaj kriznih trenutkov v svoji igri. V 57. minuti je po dolgem času znova zaostala (23:24), poldrugo minuto pred koncem dvoboja pa po golu Norvežana Goerana Johannessena za dva gola (23:25).

Šarac je dobro minuto pred koncem po atraktivnem "cepelinu" znižal na 24:25, Celjanom pa je za popoln preobrat zmanjkalo časa.

V celjski ekipi je bil na današnjem dvoboju najbolj učinkovit Šarac s petimi goli, štiri je prispeval Patrik Leban, tri pa Domen Makuc.

LIGA PRVAKOV

1. KROG, skupina A

CELJE PL - FLENSBURG 24:25 (12:13)

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Razgor 2, Marguč 1, Šarac 5, Grošelj 2, Poteko 1, Žabić, da Silva 1, Kodrin 1, Horžen 2, Grebenc 1, Makuc 3, Leban 4, Novak 1.

Flensburg-Handewitt: Burić, Bergerud, Golla 6, Hald Jensen, Glandorf 1, Swan 3, Wanne 2, Jeppsson, Joendal 1, Steinhauser, Versteijnen, Zachariassen, Johannessen 5, Gottfridsson 2, Jurecki 2, Röd 3.



Sedemmetrovke: 4/6; 2/2.

Izključitve: 8 min; 10 min.

Ob 19.00:

ELVERUM - AALBORG

PICK SZEGED - BARCELONA 31:28 (18:11)

Bombač 3, Gaber in Henigman 1 za Pick.

ZAGREB - PARIS SG 29:37 (15:19)

Vlah 3 za Zagreb.

1. KROG, skupina B

MONTPELLIER - VARDAR 31:33 (17:16)

Skube 3 za Vardar.

PORTO - MEŠKOV BREST 27:25 (9:15)

Danes ob 17.00:

VESZPREM - MOTOR ZAPOROŽJE

Ob 19.00:

KIEL - VIVE KIELCE