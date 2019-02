Gal Marguč, najboljši strelec na tekmi proti Svišu iz Ivančne Gorice. Foto: www.alesfevzer.com

Obračun prvo- in zadnjeuvrščene ekipe so pričakovano dobili Celjani, ki so vodili od začetka do konca tekme. Že v prvem delu so pokazali, da so kakovostnejša ekipa, v drugem pa le še potrdili zmago, 17. v prvenstvu. Na drugi strani je Sviš prikovan na dno lestvice z dvema zmagama in 17 porazi.

V nedeljo s slovitim tekmecem Celjani so misli že usmerili v Ligo prvakov, ko se obeta spektakel, in sicer obračun s Paris Saint-Germainom. Tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Zlatorogu.

Celjani so v prvem polčasu večkrat pobegnili tudi za šest zadetkov, a so vedno dopustili, da so gostje razliko tudi prepolovili. V 25. in 26. minuti so se približali na zgolj dva zadetka. Toda gostitelji so do konca polčasa znova zaigrali bolj zbrano in na glavni odmor nesli pet golov zaloge.

V nadaljevanju so že v 33. minuti Celjani, pri katerih se le vratarja nista vpisala med strelce, pobegnili na +8 (24:16) in nato tekmece le še držali na varni razdalji, največja prednost je sicer znašala 11 zadetkov.

Najboljši strelec pri gostiteljih je bil Gal Marguč s sedmimi goli, pri gostih jih je toliko zbral Luka Zafran.

Liga NLB, 19. krog:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - SVIŠ IVANČNA GORICA

40:30 (21:16)

300; Marguč 7, Kodrin in Razgor po 4; Zafran 7, Fink in Tekavčič po 6.

Sobota ob 17.00:

GORENJE VELENJE - URBANSCAPE LOKA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Ob 19.00:

KOPER 2013 - JERUZALEM ORMOŽ

MARIBOR BRANIK - DOL TKI HRASTNIK

Ob 19.30:

RIKO RIBNICA - TRIMO TREBNJE

Nedelja ob 18.15:

DOBOVA - KRKA