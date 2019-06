V Zlatorogu bodo tudi v prihodnji sezoni igrali evropski velikani. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski prvaki iz Celja, stalni udeleženci Lige prvakov, bodo tekmovali v predtekmovalni skupini A, v kateri sta ob PSG-ju, Barceloni in Zagrebu še Flensburg in Pick iz Szegeda. Celje Pivovarna Laško je bilo v zadnjem, osmem kakovostnem bobnu, iz prvega bobna pa so za tekmeca dobili zvezdniški Paris Saint-Germain, ki bo s trenerjem Raulom Gonzalezom in bratoma Karabatić na čelu napadal prvi naslov evropskega prvaka.

Tomaž Ocvirk: "Ekipa, ki jo imamo, je homogena, morda manj zvezdniška od lanske, vendar to ne pomeni, da je slabša." Foto: www.alesfevzer.com

V Zlatorogu nikomur ne bo lahko

"Že v pretekli sezoni smo videli, da smo sposobni premagati velikane. Verjamem, da bomo vzeli skalp kateremu izmed tekmecev, ki računajo na sam vrh, hkrati pa se borili z neposrednimi tekmeci za napredovanje. Ekipa, ki jo imamo, je homogena, morda manj zvezdniška od lanske, vendar to ne pomeni, da je slabša. Prvič se srečujemo z Elverumom, Zagreb je naš tradicionalni tekmec z nekaj Slovenci v svojih vrstah, Pick Szeged je naš lanski tekmec. Aalborg je tipični predstavnik danskega rokometa. Flensburg posebne predstavitve ne potrebuje, z njimi se srečujemo skoraj vsako leto, so nemški prvaki in po mojem mnenju igrajo izjemen rokomet."

"Barcelona je ekipa, s katero se je Celje velikokrat merilo in si želi na sam vrh Evrope, ima tudi slovenski pridih in bo gotovo napolnila Zlatorog. Tu je še Pariz, ki bo s še nekaj konsolidacije znova želel na sam vrh, kar mu še vedno ni uspelo. Skratka, čaka nas zanimiva sezona, verjamem, da lahko v njej s pomočjo navijačev v Zlatorogu pripravimo izjemne rokometne spektakle," je žreb komentiral celjski trener Tomaž Ocvirk.

Krimovke proti evropskim prvakinjam

Rokometašice Krima Mercatorja bodo igrale v skupini D, v njej so tudi branilke naslova iz madžarskega Györa, švedski Sävehof in zmagovalka kvalifikacijskega turnirja. Septembra se bodo za zadnje prosto mesto pomerili španska Gran Canaria, češki Banik, turški Kastamonu in srbska Jagodina.

Na Dunaju bodo v petek izžrebali še skupine za moško evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Liga prvakov 2019/20, žreb skupin:

Skupina A: PSG, Barcelona, Flensburg, Aalborg Pick Szeged, Zagreb, Celje Pivovarna Laško.

Skupina B: Vardar, Veszprem, Kielce, Meškov Brest, Motor, Zaporožje, Montpellier, Porto, Kiel.

Skupina C: Sävehof, Tatran Prešov, Cocks, Eurofarm Rabotnik, Bidasoa Irun, Wisla Plock, Sporting Lizbona.

Skupina D: Dinamo Bukarešta, Čehovski medvedi, Kadetten Schaffhausen, Kristianstad, Wisla Plock, GOG Gudme.

Liga prvakinj:

Skupina D: Gyor, Krim Mercator, Sävehof, zmagovalka kvalifikacijskega turnirja (Gran Canaria/Banik/Kastamonu/Jagodina).

Skupina A: Metz, Vipers, Podravka, Ferencvaroš.

Skupina B: Rostov Don, Esbjerg, Lublin, Bukarešta.

Skupina C: Valcea, Budućnost, Bietigheim; Brest.