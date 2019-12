Ribničani so namreč v 39. minuti z golom Rista Vujačića izenačili na 19:19, nato pa so Celjani stopili na plin in z delnim izidom 11:1 razblinili vse dvome o zmagovalcu. Domen Novak je pri zmagovalcih dosegel sedem golov, medtem ko je bil na drugi strani enako uspešen Jan Pucelj.

Celjani so dobili bitko z Ribničani. Na fotografiji Kristjan Horžen v primežu Mitje Nosana in Davida Kovačiča. Foto: www.alesfevzer.com

Velenjčani so že v torek brez težav slavili na Gorenjskem, saj so s 46:32 ugnali Cerklje-Radovljico.

ROKOMET - POKAL SLOVENIJE (M)

1/16-FINALA

CELJE PL - Riko Ribnica 30:21 (15:14)

Novak 7, Šarac 6, Horžen 4; Pucelj 7.

Cerklje-Radovljica - GORENJE VELENJE 32:46 (19:26)

Muršec 7; Mazej 9, A. Kavčič 8.



TRIMO TREBNJE - Jeruzalem Ormož 31:22

Drava Ptuj - LL GROSIST SLOVAN 18:37

Sviš - KRŠKO 26:33

Kronos - KOPER 0:10

Radeče Papir Nova - KRKA 25:32

ALPLES ŽELEZNIKI - Grosuplje 34:33

Herz Šmartno - DOL TKI HRASTNIK 38:39

SEVNICA - Pomurje 33:27

Izola - SLOVENJ GRADEC 2011 29:32

Mokerc IG - RUDAR 32:35

Petek, 24. januarja:

DOBOVA - URBANSCAPE LOKA

LJUBLJANA - BREŽICE

Sobota, 25. januarja:

MOŠKANJCI-GORIŠNICA - MARIBOR

Sobota, 1. februarja:

AJDOVŠČINA - ARCONT RADGONA