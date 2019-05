Celjani so šestič zapored osvojili naslov državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Zasedba iz mesta ob Savinji je imela v tej sezoni zelo turbulentna obdobja. Na začetku sezone je po porazu proti Krki ostala brez superpokalne lovorike, malo zatem pa je po porazu v Ribnici "odletel" silno uspešni trener Branko Tamše.

Državni prvaki v rokometu od sezone 1991/92: 2018/19 - Celje Pivovarna Laško 2017/18 - Celje Pivovarna Laško 2016/17 - Celje Pivovarna Laško 2015/16 - Celje Pivovarna Laško 2014/15 - Celje Pivovarna Laško 2013/14 - Celje Pivovarna Laško 2012/13 - Gorenje Velenje 2011/12 - Gorenje Velenje 2010/11 - Cimos Koper 2009/10 - Celje Pivovarna Laško 2008/09 - Gorenje Velenje 2007/08 - Celje Pivovarna Laško 2006/07 - Celje Pivovarna Laško 2005/06 - Celje Pivovarna Laško 2004/05 - Celje Pivovarna Laško 2003/04 - Celje Pivovarna Laško 2002/03 - Celje Pivovarna Laško 2001/02 - Prule 67 2000/01 - Celje Pivovarna Laško 1999/00 - Celje Pivovarna Laško 1998/99 - Celje Pivovarna Laško 1997/98 - Celje Pivovarna Laško 1996/97 - Celje Pivovarna Laško 1995/96 - Celje Pivovarna Laško 1994/95 - Celje Pivovarna Laško 1993/94 - Celje Pivovarna Laško 1992/93 - Celje Pivovarna Laško 1991/92 - Celje Pivovarna Laško

Na mednarodnem prizorišču Celje ni izpolnilo svojih ciljev. V evropski Ligi prvakov se ni prebilo v izločilne boje, pred kratkim pa je izgubilo še na zaključnem turnirju za pokal Slovenije v dolenjski prestolnici, potem ko je v polfinalu izgubilo proti velenjskemu Gorenju. Ostal jim je boj za naslov državnega prvaka, ki pa so ga suvereno dobili.

Celjani do prednosti z delnim izidom 6:1

Ribničani so v dvoboj stopili odločno, dvakrat povedli, nato pa je Celjanom uspel delni izid 6:1, s katerim so povedli za štiri zadetke (8:4). Celjani so nekako prevzeli pobudo na igrišču, a žilavi Ribničani niso kar tako položili orožja. Kar nekajkrat so imeli priložnost za izenačenje, ki je niso izkoristili. V obrambi so bili tudi zelo agresivni, nekajkrat preveč, trikrat so prejeli izključitev, nazadnje dobro minuto pred koncem, ko je dvominutna kazen doletela Stefana Ranisavljevića, s sedmih metrov je izid ob odmoru postavil David Razgor. V prvem polčasu sta bila sicer najbolj razpoložena Gal Marguč (Celje) in Jan Pucelj (Ribnica), oba sta zadela po štiri gole.

Zaključek tekme v Zlatorogu in analiza

Pivovarji vselej na varni razdalji

Zgodba iz prvega polčasa se je skoraj v celoti ponovila tudi v drugem. Ribničani so se gostiteljem približali na vsega gol zaostanka, a česa več jim Celjani niso pustili. Prednost se je vselej gibala okrog +3, v zaključku je Rok Setnikar s sedmih metrov zadel za 26:24, a to je bilo tudi vse. Celjani so se ubranili v naslednjih minutah, dodali še dva gola in kljub vroči krvi v izdihljajih derbi relativno mirno pripeljali do konca.

Celjani po zmagi nad Ribnico potrdili naslov dva kroga pred koncem

LIGA NLB, končnica za 1. do 6. mesto

8. krog:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - RIKO RIBNICA

28:24 (15:13)

Marguč 5, Kodrin in Vujović po 4; Pucelj (1) in Setnikar (2) po 6, Horvat 4.

URBANSCAPE LOKA - MARIBOR BRANIK

30:28 (17:14)

Jamnik in Bogdanić-Jenko po 8; Velkavrh 7, Buneta 6.

KOPER 2013 - GORENJE VELENJE

21:31 (11:17)

Grzentič 5, Bratkovič 4; Verdinek 7, A. Kavčič 6.

Lestvica (za prvaka): CELJE PIVOVARNA LAŠKO 8 6 2 0 52 GORENJE VELENJE 8 7 0 1 48 RIKO RIBNICA 8 5 1 2 45 MARIBOR BRANIK 8 1 1 6 31 KOPER 2013 8 1 0 7 29 URBANSCAPE LOKA 8 2 0 6 26

LIGA NLB, končnica za 7. do 12. mesto

8. krog:

DOL TKI HRASTNIK - KRKA

30:30 (14:13)

TRIMO TREBNJE - JERUZALEM ORMOŽ

32:26 (16:13)

SVIŠ IVANČNA GORICA - DOBOVA

29:35 (14:22)