Trener Celjanov Tomaž Ocvirk je poudaril, da so vloge v moštvu zelo natančno razporejene in določene. Foto: www.alesfevzer.com

Vse te spodrsljaje želijo popraviti v novi sezoni 2019/20. Njihova naloga bo vse prej kot lahka. Po koncu sezone so ostali brez številnih nosilcev igre, kot so William Accambray, Jaka Malus, Rok Ovniček, Branko Vujović, Jan Jurečič, Aljaž Panjtar, Igor Anić in Kristian Bećiri.

Novi obrazi v Zlatorogu – med njimi so zagotovo najbolj znani Vid Poteko, Jan Grebenc in Patrik Leban – pa kljub nekaterim prepričljivim zmagam nad svojimi pripravljalnimi tekmeci še vedno ne delujejo popolnoma uigrano.

"Po poletnem odhodu številnih igralcev smo za novo sezono skušali izbrati rokometaše, ki bi ustrezali našemu sistemu igre. Naša želja je, da bi na tekmah narekovali še hitrejši ritem, ob tem si želim tudi večjo odgovornost svojih igralcev na terenu," je o precej spremenjenem igralskem kadru v mestu ob Savinji dejal trener Tomaž Ocvirk.

"Vloge v moštvu so zelo natančno razporejene in določene. Naša igra v obrambi bo še bolj agresivna, več bo prekinitev, prehodi iz obrambe v napad pa še hitrejši kot v prejšnji sezoni. V pripravljalnem obdobju smo temu namenili izjemno veliko časa, veliko več smo delali tudi za telesno pripravo. Temu je izdatno prispeval moj novi pomočnik Klemen Luzar, v proces dela pa smo vključili tudi kineziologa Primoža Porija ter tako pokrili preventivno področje rehabilitacije po poškodbah in regeneraciji igralcev, ob tem pa neprestano skrbimo za mlade rodove in jih postopoma vključujemo v člansko konkurenco," je še dodal Ocvirk.

Za njegove izbrance bo prvi pravi preizkus znanja že v petek v Slovenj Gradcu, ko se bodo za končno zmago v slovenskem superpokalu pomerili z Velenjčani, letošnjimi zmagovalci slovenskega pokala. "Ose" so jim v končnici prejšnje sezone močno zadihale za ovratnik in jim na majskem zaključnem turnirju v Novem mestu "izmaknile" pokalno lovoriko, tudi v novi sezoni pa bodo rokometaši iz Šaleške doline njihovi največji tekmici. "Naša ekipa je nova in precej spremenjena na najbrž najpomembnejših zunanjih položajih. Novi igralci bodo imeli v novi sezoni izjemno veliko vlogo, prav zaradi tega smo v pripravljalnem obdobju veliko časa namenili taktični pripravi. Strokovni štab je postavil nov sistem igre, od začetka priprav do danes pa smo na tem področju kar precej napredovali. Nova sezona je pred vrati, začenja pa se zelo resno. Na nasprotni strani nam bo stala ambiciozna velenjska ekipa," je na novinarski konferenci pred začetkom sezone dejal celjski kapetan David Razgor.

Prva prvenstvena tekma v Izoli

Celjani so v pripravljalnem obdobju odigrali številne tekme. Na osmih tekmah so dosegli pet zmag in doživeli tri poraze. Po petkovi superpokalni tekmi na Koroškem se bo začelo državno prvenstvo. Celjska ekipa bo prvo tekmo igrala v soboto, 7. septembra, v Izoli, prvo mednarodno tekmo elitne skupine A v ligi prvakov pa v nedeljo, 15. septembra, ko bo gostila izjemno močni nemški Flensburg-Handewitt. V elitni skupini A bodo tekmeci Celja tudi francoski PSG, španska Barcelona, madžarski Pick Szeged, danski Aalborg, hrvaški Zagreb in norveški Elverum.