Ljubljančanke so se odlično upirale favoriziranim Madžarkam. Foto: www.alesfevzer.com

Madžarke so silovito začele, po izenačenju na 2:2 so dosegle pet zaporednih golov, kar je gostje prisililo k minuti odmora. Ta je očitno zalegla.

Po zaostanku s 3:8 so krimovke namreč odgovorile z enako mero, dosegle pet zadetkov zapored in prišle na 8:8. Nato so z golom 17-letne Valentine Klemenčič celo povedle, do konca polčasa pa je nato sledil "mrtvi tek", ekipi sta na glavni odmor šli poravnani na 13.

Krimovke nudile dober odpor Györu

Tudi v nadaljevanju so igralke Krima dihale za ovratnik domači ekipi, ki je sicer povedla za tri zadetke, a so bile potem gostje ves čas blizu. V 47. minuti pa je Bregar zahteval novo minuto odmora, potem ko je Györ spet pobegnil za tri zadetke (24:21).

Kmalu za tem je Bregar znova poklical igralke na posvet po dveh zaporednih golih Stine Oftedal, po katerih so domače vodile za štiri zadetke. Ko pa je Jana Knedlikova v 54. minuti zadela za 28:23, je bil zmagovalec odločen. Najvišja prednost je sicer znašala šest zadetkov.

Pri domačih, ki s stoodstotnim izkupičkom vodijo v skupini D, je bila najboljša strelka Oftedalova s sedmimi goli, pri Krimu, ki ima doslej eno zmago in je zadnji, pa jih je Alja Varagić prispevala pet.



Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Že dolgo ni Györu nobena ekipa tako mešala štren, kot smo danes to počeli mi. Škoda slabega začetka, po katerem smo se sicer znali pobrati. Vratarka Antonija Mamić je danes imela svoj dan, zato smo Györu lahko parirali 40 minut, nato pa je do izraza prišla individualna kakovost domače ekipe. Na koncu je poraz s petimi zadetki velika stvar za nas, a danes je bilo pritiska nekoliko manj. Na naslednjih tekmah je vsa odgovornost na nas. Z zmago nad Banikom bi že lahko rešili vse dileme, če ne, pa nas doma čaka dvoboj za biti ali ne biti. Nina Žabjek je tokrat odlično prevzela odgovornost v organizaciji napada, kjer si sicer ne predstavljamo igre brez Nine Zulić. Žabjekova je za nas ključna v obrambi, a danes je bila odlična tudi v napadu."

LIGA PRVAKINJ

SKUPINA D, 4. krog

GYÖR - KRIM MERCATOR

31:26 (13:13)

Györ: Oftedal 7 (1), Knedlikova 5, Amorim 4, Nze Minko 4, Bodi 2, Hansen 2, Bulatović 2, Brattset 2, Fodor 1, Leynaud, Görbicz 2 (2), Edwige, Kurtović, Faluvegi, Kiss.

Krim Mercator: Varagić 5, Rebičova 4, Barič 4 (1), van Kreij 3, Klemenčič 3, Snopova 2, Žabjek 2, Jurič 1, Ljepoja 1, Kojić 1, Vojnović, Polajnar Vešligaj, Mamić, Vučko, Klobučar, Abina.

Sedemmetrovke: 3/5; 1/3.

Izključitve: 2 min; 10 min.

SÄVEHOF - BANIK

24:19 (12:8)

Vrstni red: Györ 8, Sävehof in Banik 3, Krim 2 točki.