Celjani igrajo zadnjo tekmo Lige prvakov v letu 2019. Foto: www.alesfevzer.com

Pred začetkom tekme je bil Elvertum zadnjeuvrščena ekipa v skupini A. Norvežani se niso izkazali v letošnji Ligi prvakov, a s predstavo sezone so počakali do obračuna s slovenskim prvakom.



Ta nikakor ni uspel razviti želene igre, gostitelji so v obrambi igrali čvrsto, v napadu pa so brez večjih težav prebijali celjski zid in polnili gol. Že do odmora so si nabrali prednost osmih zadetkov, v nadaljevanju so jo še povečali.



Najboljši strelci so bili kar štirje - in vsi iz domače zasedbe! Magnus Fredrisken, Sigvaldi Gudjonsson, Lukas Sandell in Alexander Blonz so dosegli po šest zadetkov, pri Celjanih je bil najučinkovitejši Kristjan Horžen, ki je bil uspešen petkrat.



Porazen prvi polčas Celjanov

Slovenski prvaki so stik z gostitelji držali do 8:8, potem pa se je zgodil črni niz, po katerem se niso več pobrali. Z delnim izidom 5:0 so Norvežani povedli s 13:8, izrazito učinkovitejši od Celjanov so bili tudi v zaključku prvega polčasa, ob sireni je s krila zadel Alexander Blonz in zaokrožil zelo slabo predstavo nasprotnika, zlasti v obrambi. V prvem delu - ta se je končal s +8 za domačo zasedbo (21:13) - se varovanci Tomaža Ocvirka preprosto niso znašli, rokometaši Elveruma so zlahka našli luknje v obrambi, na drugi strani igrišča je celjski napad naletel na zelo razpoloženega vratarja Thorstena Friesa, ki je strele gostujoče ekipe odbijal kot za stavo.

Gudjonsson zadel za +12

V nadaljevanju se igra Celjanov ni pretirano izboljšala. Še naprej so delali napake v napadu in dovoljevali hitre zaključke iz protinapadov, sredi drugega polčasa je prednost Elveruma zrasla že na +10 (30:20), Fries je še naprej odbijal vse poskuse gostov, za najvišjo prednost na tekmi (+12) je tik pred koncem poskrbel Gudjonsson, ki je zadel s krila (37:25).

Liga prvakov, 10. krog

Lestvica: BARCELONA 10 9 0 1 18 PICK SZEGED 10 8 1 1 17 PARIS SG 10 8 0 2 16 AALBORG 10 5 0 5 10 FLENSBURG 10 3 1 6 7 CELJE PIV. LAŠKO 10 3 0 7 6 ELVERUM 10 1 1 8 3 ZAGREB 10 1 1 8 3

Skupina A:

ELVERUM - CELJE PIVOVARNA LAŠKO 37:26 (21:13)

PICK SZEGED - ZAGREB 33:23 (14:7)

Bombač 4, Šoštarić 3, Henigman in Gaber po 1; Vlah 3, Stojnič 2.



PARIS SG - BARCELONA 32:35 (17:16)



FLENSBURG - AALBORG 29:32 (12:15)