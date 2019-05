David Miklavčič je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. Foto: www.alesfevzer.com

Velenjska ekipa je drugič v zgodovini osvojila pokalno lovoriko. Najboljša je bila tudi leta 2003, ko je v velikem finalu premagala ljubljanske Prule 67 z 29:25. Še osemkrat je igrala v finalu, a vselej ostala praznih rok. Varovanci Zorana Jovičića so v odsotnosti nekaterih pomembnih svojih igralcev že v sobotnem polfinalu pripravili lepo presenečenje in po decembru 2013 prvič premagali največje domače tekmece iz Celja, v velikem finalu pa so bili boljši od Novomeščanov, ki so se drugo leto zapored prebili v veliki finale.

Ose so dobro odprle finalno tekmo in imele večji del prvega polčasa niti igre v svojih rokah. Z gibljivo obrambo so Velenjčani onemogočili glavne novomeške igralce, v napadu pa si kljub manjšim napakam dokaj hitro priigrali tri gole prednosti. Največ so vodili za štiri gole, ko je Vlado Matanović zadel za 9:5, ob polčasu pa so vodili za dva (10:8). Borbeni Novomeščani so v drugem polčasu pritisnili, a so bili v prelomnih trenutkih dvoboja Velenjčani dovolj zbrani. Ko se je lomil izid, so Jovićevi varovanci uveljavili svoje znanje in izkušnje ter po pravočasnih golih Domna Tajnika in Mihe Kavčiča ter obrambah vratarja Emirja Taletovića nagnili tehtnico na svojo stran.

Miha Verdinek, ki je bil odličen že v polfinalu, je dosegel sedem golov, Miha Kavčič pa jih je dodal šest, pri Krki je bil najboljši Grega Okleščen s štirimi. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran David Miklavčič, najboljši strelec je bil Verdinek (oba Gorenje), najboljši vratar pa Aleksandar Tomić (Krka).

Celje osvojilo tretje mesto

Celjani, ki so pokal osvojili že 21-krat, so se po polfinalnem porazu proti Gorenju morali zadovoljiti s tretjim mestom. S 35:30 so premagali Sviš iz Ivančne Gorice. V prvem polčasu je kazalo, da bodo varovanci Tomaža Ocvirka v dolenjski prestolnici prejeli novo zaušnico. Celjani so namreč izjemno bledo začeli obračun v tukajšnji dvorani Marof, v 21. minuti so zaostajali za štiri gole (9:13), nato pa vendarle uredili svoje vrste in zadeve postavili na pravo mesto.

Ob koncu prvega polčasa so povsem zagospodarili na novomeškem parketu in se na odmor podali s prednostjo dveh golov (16:14), v drugi polovici tekme pa so bili za razred boljši od tekmecev. V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Jan Jurečič z devetimi in Filip Rakita s sedmimi goli, v poraženi je Žan Grojzdek dosegel deset zadetkov.

Finale:

GORENJE - Krka

24:20 (10:8)

Verdinek 7, M. Kavčič 6, Matanović in D. Tajnik po 3, A. Kavčič in Miklavčič po 2, Haseljić 1; Okleščen 4, Papež, Kukman in L. Rašo po 3, Pršina in Jakše po 2, Didovič, Florjančič in Irman po 1.

Za 3. mesto:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - Sviš Ivančna Gorica

35:30 (16:14)

Jurečič 9, Rakita 7, Ovčinek 6, Šarac in Horžen po 4, Vujović 2, Accambry, Malus in Makuc po 1; Grojzdek 10, Knez 5, D. Košir, M. Košir, Željko, Kutnar, Tekavčič in Zafran po 2, Fink, Stopar in Pirnat po 1.