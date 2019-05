Občasni slovenski reprezentant Jan Grebenc bo v novi sezoni član Celja Pivovarne Laško. Foto: EPA

26-letnik je v Sloveniji v članski konkurenci odigral 169 tekem, na katerih je skupaj dosegel 560 zadetkov. Z Ribnico je nastopal še v pokalu EHF, z Velenjem in Skjernom pa v preteklih dveh sezonah v Ligi prvakov, skupaj je zanje dosegel 72 zadetkov.

Odločitev je bila zelo lahka. Celje že vsa ta leta odlično dela, verjamem v to strategijo in vizijo kluba, vidim se v tem konceptu. Jan Grebenc

V Celju do leta 2022

Za slovensko reprezentanco je do danes zbral 17 nastopov, v katerih je dosegel 26 zadetkov, od tega je tri zadetke dosegel na nepozabni tekmi za bronasto medaljo proti izbrani vrsti Hrvaške na SP-ju v Franciji leta 2017. S Celjem je sklenil triletno pogodbo do leta 2022 in bo skupaj s preostalimi rokometaši sestavljal okostje ekipe v prihodnjih sezonah.

Grebenc: Odločitev je bila zelo lahka

"Neizmerno sem vesel prihoda v Celje, prihoda k prvakom, oziroma sklenitve tega sodelovanja od prihodnje sezone dalje. Odločitev je bila zelo lahka. Celje že vsa ta leta odlično dela, verjamem v to strategijo in vizijo kluba, vidim se v tem konceptu. Želel sem si zaigrati za Celje, verjamem v bodoče soigralce, mislim, da smo vsi željni, borbeni in uspehov željni fantje, tako da odločitev res ni bila težka," je dejal Grebenc.

Ocvirk našel lastnosti, ki jih išče

Trener Tomaž Ocvirk je o Grebencu še dodal: "Pozna se z drugimi fanti in se bo odlično vklopil v naš sistem dela. Je hiter igralec, dober strelec od daleč, v Skjernu pa je pokazal, da je tudi v obrambi dodana vrednost, vse to pa so lastnosti, ki jih iščemo."