Slovenke bodo za uvod igrale z Nizozemsko, nato jih čakajo še reprezentance Norveške, Angole, Kube in Srbije. Foto: Aleš Fevžer

Slovenijo že na uvodni tekmi čaka zahtevna naloga, saj ji bo nasproti stala reprezentanca, ki je na zadnjem svetovnem in evropskem prvenstvu segla po bronasti medalji.

"Nizozemska v tem trenutku zagotovo sodi med najboljše štiri reprezentance na svetu. Tekmice so posamično izjemno močne, kar je posledica sistema, ki izhaja iz njihove akademije in se ga dosledno držijo. Igrajo zelo hitro, dobro se bomo morali pripraviti na hitro vračanje v obrambo tudi po doseženem zadetku. To bo naša prva naloga. Velja tudi izpostaviti nizozemsko zunanjo vrsto, v kateri ima žoga hiter pretok in je nevarna s streli z razdalje," je o sijajnih uvodnih tekmicah dejal Bregar.

Za nikogar ne bodo lahek plen

"Pred tekmo nas pesti nekaj manjših zdravstvenih težav, a verjamem, da bodo do sobote vsa dekleta nared," je še dodal Bregar, ki pa bo s svojim strokovnim štabom z velikim zanimanjem spremljal tudi druge izbrane vrste v skupini A. "Mi se ne oziramo le na tekmo z Nizozemsko, spremljamo tudi naše naslednje tekmice. Naša naloga bo, da se nikomur ne pustimo na lahek način, da našo igro krasita agresivnost in požrtvovalnost v obrambi ter natančen napad."

V prvem delu svetovnega prvenstva bodo Slovenke nastopale v skupini A, kjer jim bodo družbo poleg Nizozemk delale še Norvežanke, Angolke, Kubanke in Srbkinje.

Turnir v Tokiu je bil dobrodošel

Izbranke Uroša Bregarja so po prilagoditvi na časovno razliko od četrtka do nedelje v Tokiu sodelovale na pripravljalnem turnirju, na katerem so remizirale z Japonsko (28:28), nato premagale aktualne panameriške prvakinje Brazilke (33:29), za konec pa morale priznati premoč aktualnim evropskim in svetovnim prvakinjam iz Francije (21:33).

Slovenska vrsta je na koncu zasedla drugo mesto, kar je lepa popotnica pred njenim šestim nastopom med svetovno elito. Pred tem je na svetovnih prvenstvih nastopila v letih 1997, 2001, 2003, 2005 in 2017.

Bregar: "Odločitev, da odidemo na pripravljalni turnir na Japonsko, se je izkazala za dobro. V Tokiu nas je pričakala močna mednarodna zasedba. Vsaka nasprotna reprezentanca je gojila različen slog igre, kar bomo občutili tudi na svetovnem prvenstvu."

Po turnirju je minuli ponedeljek slovenska vrsta odpotovala v dobrih 1000 kilometrov jugozahodno oddaljeno mesto Amakusa, kjer pilijo zadnje podrobnosti v svoji igri. Obmorsko mesto se nahaja v bližini Kumamota, ki bo od tega konca tedna gostil najboljše reprezentance na svetu.

Slovenska ženska reprezentanca bo šestič igrala na svetovnem prvenstvu. Foto: EPA

Oblegane na vsakem koraku

Na zadnjih pripravah so bile Slovenke oblegane na vsakem koraku, a izključno v pozitivnem smislu. Gostitelji z županom na čelu so jim že ob prihodu pripravili izjemen sprejem. Zanje so nato organizirali tudi sprostitvene izlete med treningi, na katerih jih je na tribunah spremljalo vsaj 100 mladih rokometnih navdušencev.

"Naša želja je, da se uvrstimo v glavni del, čeprav smo po rejtingu uvrščeni za vse tri evropske tekmice in Angolo, ki smo jo premagali za zadnjem svetovnem prvenstvu ter na prijateljski tekmi v Franciji," je pred začetkom SP-ja dejal Bregar.

Z veliko nestrpnostjo nov nastop na velikem tekmovanju čakajo tudi reprezentantke. "Čuti se, da nas do prve tekme na svetovnem prvenstvu ločita le še dva dneva. Na obračun z Nizozemkami se pripravljamo kot običajno. Ogledali smo si tudi nekaj video analiz njihove igre. Tvorijo izjemno hitro in agilno ekipo, ki je zelo dobra pri ustvarjanju nasprotnih napadov. Na tekmice so bomo pripravili po najboljših močeh, se nato na tekmi kot vedno borili vse do konca in upali na presenečenje," je povedala vratarka Branka Zec.

Svetovno prvenstvo, predtekmovanje, skupina A, Kumamoto

Sobota ob 10.00:

NIZOZEMSKA - SLOVENIJA

Ob 7.00:

SRBIJA - ANGOLA

Ob 12.30:

NORVEŠKA - KUBA

Ponedeljek ob 12.30:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ob 4.30:

KUBA - SRBIJA

Ob 7.00:

ANGOLA - NIZOZEMSKA

Torek ob 10.00:

SLOVENIJA - ANGOLA

Ob 7.00:

NIZOZEMSKA - KUBA

Ob 12.30:

NORVEŠKA - SRBIJA



Četrtek, 5. decembra, ob 7.00:

KUBA - SLOVENIJA

Ob 10.00:

SRBIJA - NIZOZEMSKA

Ob 12.30:

NORVEŠKA - ANGOLA



Petek, 6. decembra, ob 7.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 10.00:

ANGOLA - KUBA

Ob 12.30:

NIZOZEMSKA - NORVEŠKA



V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.