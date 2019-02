Tjaša Stanko je dosegla osem golov. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančanke so bile v prvem polčasu povsem enakovredne gostiteljicam. V uvodu so povedle z 2:0, a so jih tekmice hitro ujele. Nato sta bili ekipi bolj ali manj ves čas skupaj, izjema je bil Krimov mrk med 15. in 20. minuto, ko so Norvežanke povedle s 13:8. Končnica pa je bila nato bolj v znamenju Krima, ki je s po dvema goloma Tjaše Stanko in Sare Ristovske ter s po enim Nine Zulić in Olge Perederij zaostanek izničil.

Tudi v uvodu drugega dela sta bili ekipi bolj ali manj poravnani, Norvežanke so sicer nekajkrat povedle za dva zadetka. V 46. minuti pa je Marta Tomac ekipo iz Kristiansanda popeljala do vodstva z 22:19, malce zatem pa je Ella Reistad zadela za 23:19.

Tako zalogo so gostiteljice nesle tudi v zadnjih deset minut, ko je igra Krima razpadla. V 53. minuti je Kristiansand po nekaj zapravljenih napadih gostij prišel znova do petih golov naskoka, ko je spet zadela Reistadova. Ko je Jeanett Kristiansen v 54. minuti zadela za 26:20, je bil zmagovalec odločen.

Pri Norvežankah, ki so največ vodile za osem golov (28:20, 29:21), je bila najučinkovitejša Reistadova s sedmimi goli, pri gostjah pa je Stankova dosegla še zadetek več.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, skupina 2, 4. krog

KRISTIANSAND - KRIM MERCATOR

29:21 (14:14)

Vipers Kristiansand: Lunde, Fagerheim, Waade 2, Sulland 1, Wibe, Olsen, Kristiansen 4, Tomac 4, Yttereng 1, Reistad 7, Naes Andersen 2, Arntzen 4 (1), Refsnes, Aune 2, Kristensen 2.

Krim Mercator: Marinček Ribežl, Pandžić, Vojnović, Stanko 8, Krsnik, Barić, Zulić 2, Tsakalou 2, Vučko, Krajnc, Žabjek, Amon, Perederij 4, Mavsar 3 (2), Ristovska 2 (1).

Sedemmetrovke: 1/1; 3/3

Izključitve: 6 min; 4 min

BUKAREŠTA - GYÖR

25:27 (10:14)

FERENCVAROS - THÜRINGER 30:29 (17:12)

Vrstni red: Györ 15, Bukarešta in Kristiansand 10, Ferencvaros 9, Krim 3,

Thüringer 1 točka.

V četrtfinale se uvrstijo najboljše štiri ekipe.