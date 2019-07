Krimovke se bodo do sredine septembra preizkusile na številnih področjih, čaka pa jih tudi kopica pripravljalnih tekem proti domačim in tujim zasedbam.

Rokometašice Krima Mercatorja na prvem treningu. Foto: Uroš Pihner

Trener Uroš Bregar bo ekipo med uvodnim delom priprav preizkusil na jadranju, kamor se bodo tigrice podale med prvim avgustovskim koncem tedna.

Najtežji del priprav sledi v drugem in tretjem tednu, saj bodo ljubljanske rokometašice svojo telesno pripravljenost nadgradile v Zrečah.

Med 16. in 17. avgustom bo na sporedu 16. memorial Vinka Kandije. Po tem tradicionalnem turnirju, na katerem bodo ljubljanske rokometašice lovile jubilejno deseto lovoriko, bomo tekmovalni začetek sezone pričakali v dvorani Stožice.

Tekmovalne izkušnje bodo rokometašice nabirale tudi na pripravljalnih tekmah na Madžarskem.

Proti Györu in Sävehofu

Ljubljanska ekipa bo v prvem delu Lige prvakinj nastopila v skupini D, v njej sta tudi madžarski Györ in švedski Sävehof. Tretja tekmica bo znana po turnirju, ki bo 7. in 8. septembra na Češkem. Na njem bodo nastopili domači Banik, španska Gran Canaria, srbska Jagodina in turški Kastamonu Belediyesi.

Skupinski del Lige prvakinj se bo začel med 4. in 6. oktobrom.